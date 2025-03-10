Аналитик рассказала, какие формы туризма набирают популярность

Аналитик Сысуева рассказала о набирающих популярность формах туризма
Ведущий аналитик, руководитель направления «Стратегический маркетинг» компании «АРБ Про» Елена Сысуева заявила, что россияне стали чаще интересоваться аутентичными путешествиями по регионам страны.
Всё больше людей выбирают познавательные путешествия, стремясь погрузиться в быт и традиции российских регионов, поделилась она в беседе с газетой «Известия».
Вместе с тем спросом пользуется и «локальный» отдых внутри региона проживания, уточнила специалист.
Помимо прочего, активно развивается направление отдыха на свежем воздухе. Сюда входят парки развлечений, загородный банный отдых, активный отдых на базах, контактные зоопарки и другие виды.
«Сам запрос (туристов. — RT) стремится к многослойному опыту, который делает путешествие не просто отдыхом, а возможностью для личностного роста, культурного обогащения и активного взаимодействия с природой и сообществами», — добавила Сысуева.
Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о росте популярности деревенского отдыха.