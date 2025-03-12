В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

Незначительные выбросы мазута на пляжи зафиксированы на побережье Анапы по состоянию на среду на четырех участках, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там убирали песок, загрязненный мазутом. Основные работы по уборке пляжей были завершены, однако в регионе фиксируют повторные выбросы на ряде участков. Накануне сообщалось, что повторные выбросы мазута были зарегистрированы на шести участках.

"Участники ликвидации ЧС от четырех муниципалитетов нашли новые фрагменты нефтепродуктов по результатам утреннего мониторинга прибрежной полосы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что повторные выбросы зафиксировали рядом с центральным пляжем Анапы, неподалеку от технополиса "Эра", на нескольких участках между селом Витязево и станицы Благовещенской.