Специальный бот облегчит доступ к морю калининградцам и туристам

В Калининградской области запустили бот для оформления билетов на поезда. В пресс-службе Калининградской железной дороги уточнили, что граждане могут воспользоваться новым сервисом в мессенджере Telegram.

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«Чтобы воспользоваться Telegram-ботом, необходимо пройти регистрацию, указать маршрут, дату и время поездки, а затем совершить оплату с помощью банковской карты или системы СБП», – говорится в сообщении.

Жители гости Калининградской области смогут купить билеты оформить провоз багажа, животных, велосипедов. Стоит отметить, что в Калининградской области растет количество электронных билетов, проданных на пригородные поезда. Напомним, что накануне 8 Марта для жителей и гостей региона в расписание добавили дополнительные поезда к морю.