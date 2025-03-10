Что такое «родильный туризм» и кому он подойдет

Власти Вологодской области предлагают запустить в регионе программу «родильного туризма». «Вечерняя Москва» вспомнила, в каких еще городах России проводятся подобные акции.

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Первым ста женщинам, приехавшим в Вологодскую область и родившим там, предлагают выплачивать по 50 000 рублей. Власти региона считают, что подобная инициатива поможет повысить демографические показатели. Для получения денег женщине нужно будет соблюсти два условия: во-первых, приехать в область и родить там в период с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 года, а во-вторых, в записи акта о рождении в графе «Место рождения ребенка» должно фигурировать муниципальное образование Вологодской области.

Выгода для регионов

Директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко считает подобную идею хорошей.

— Это прежде всего попытка запустить качественный режим родовспоможения. Когда у вас две-три роженицы, весьма затратно и неэффективно содержать для них высокотехнологичные дома, — рассказал «ВМ» Руслан Ткаченко.

По мнению эксперта, поток рожениц из других регионов позволит род домам создать новую систему работы и улучшить условия для принятия родов. Также «родильный туризм» даст импульс развитию и других отраслей: например, гостиниц.

— Как минимум после такого проекта появятся хорошие роддома, — заявил директор ИДРРП. — А как максимум это даст сильный толчок для развития региона.

Родильный туризм — явление не новое. Подобные инициативы не раз предлагали власти других регионов, однако такие проекты не всегда удавалось воплотить.

Культурно отдохнуть

В Санкт-Петербурге «родильный туризм» решили реализовать так: женщине предлагают не только помощь ведущих медиков, но и возможность культурно отдохнуть в центре города.

Только роженицам необходимо предварительно заключить договор с агентством медицинского туризма в городе проживания.

Для иногородних гостей во многих больницах Санкт-Петербурга предусмотрена возможность проживания в отелях поблизости. Те, в свою очередь, предлагают экскурсии по главным достопримечательностям для мам и их семей.

В отдельных роддомах также созданы так называемые мужские клубы — в них будущие отцы могут обсуждать волнующие их темы, касающиеся пополнения в семействе.

Тем, кто только выбирает вуз

В Карелии мамам — студенткам университетов положена выплата в 100 000, если те учатся на очной форме. А в Челябинской области семья студентов может получить миллион при рождении ребенка, если на момент родов возраст матери не превысил 24 лет. Средства можно потратить на покупку жилья или оплату медицинских услуг.

А КАК У НИХ?

Белоруссия. Это популярная страна среди россиянок для рождения ребенка — здесь за небольшую стоимость (примерно 88 000 рублей) роженица получит высокий уровень медицинских услуг. По данным исследования 2025 года, Белоруссия заняла восьмое место в рейтинге стран мира с самой низкой детской смертностью.

Аргентина. При рождении ребенка на территории этой страны и новорожденный, и его родители могут рассчитывать на льготы для получения местного гражданства. Аргентинский паспорт позволяет без визы посетить 163 страны, включая государства Шенгенского соглашения. Однако стоимость родов в этой стране стоит больших денег: начинается с 368 125 рублей.

Коста-Рика. Здесь граждане других стран смогут получить гражданство спустя семь лет после рождения ребенка, правда, при условии, если на момент родов родителям было меньше 25 лет. Паспорт Коста-Рики дает возможность посещать 142 страны, а роды обойдутся не менее чем в 220 тысяч рублей.

Бразилия. Родители ребенка смогут получить гражданство этой страны спустя 1,5–2 года после появления на свет чада. Паспорт Бразилии открывает много возможностей: безвизовый доступ в страны Шенгенского соглашения, Великобританию и другие государства. Родить здесь ребенка будет стоить примерно 200 000 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Медведева, акушер-гинеколог:

— Перед такой поездкой нужно хорошо подумать. После 36-й недели беременности рекомендуется исключить дальние поездки, так как это может привести к преждевременным родам. Также для будущей мамы и малыша имеют значение привычная обстановка и поддержка близких родственников, что сложно обеспечить в поездке вдали от дома.

В Минздраве сообщили, что оптимальный возраст для беременности и родов у женщин составляет от 18 до 35 лет. В ведомстве также отметили, что вредные привычки значительно снижают шансы на успешную беременность: например, курение повышает риск бесплодия в 1,6 раза, а употребление более 20 граммов алкоголя в сутки уменьшает вероятность забеременеть на 60 процентов.