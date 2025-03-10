Стало известно, какой вид отдыха стали чаще выбирать туристы

Интерес к горнолыжным курортам среди новосибирцев с каждым годом растет. Так, в прошлом году отдохнувших на курортах, где можно покататься на лыжах и сноубордах, новосибирцев стало на 10% больше.

Эксперты считают, что основной причиной такого роста является доступность и высокое качество местного отдыха.

При этом одним из самых излюбленных среди россиян курортов стал Манжерок, где наибольшее количество туристов составляли отдыхающие из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Новосибирцы занимают третье место по посещаемости.

Также новосибирцы отправлялись на отдых в Артыбаш и Иогач, Бирюзовую Катунь, Междуреченск, Таштагол и Шерегеш, сообщает сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Ранее в Новосибирской области подвели итоги рейда по выявлению нелегальных мигрантов.