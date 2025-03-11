Как дойти до водопада Азау и что посмотреть по дороге к нему

Поход к водопаду Азау — один из самых простых пеших маршрутов Приэльбрусья. Он подходит для взрослых и компаний с детьми. Тропа доступна круглый год кроме дней, когда в горах высока опасность схода лавин. О закрытии маршрутов в таких случаях обязательно объявляют. Перед началом похода непременно проверьте, открыта ли тропа.

В зимнее время водопад хорош по-своему — замерзший 30-метровый столб воды похож на гигантский сталагмит или башню сказочного замка.

По одной из версий, «азау» с балкарского языка переводится как «место, где нет людей». Вероятно, когда-то так и было. Но сегодня людей на тропах к водопаду Азау и леднику Большой Азау предостаточно. Еще более многолюдно на одноименной поляне у нижних станций канатных дорог.

Кстати, от нижней станции старой канатки к водопаду тоже можно сходить, это займет меньше 20 минут. Но лучше все же пройти длинным путем от поселка Терскол, сполна насладившись видами.

Идем от поворота на поляну Чегет вдоль берега реки Баксан по экологической тропе. Здесь есть соответствующие указатели, информационные стенды и оборудованные места отдыха. Набор высоты по дороге — всего 300 м, он почти не заметен. Можно идти не спеша, любоваться видами, делать красивые фото, слушать тишину и дышать чистейшим воздухом с запахом хвои.

Лишь последние 50 м представляют собой небольшое испытание — тропа забирает круто вверх. Осторожно преодолев этот подъем, можно фотографироваться на фоне обернувшегося огромной ледяной глыбой водопада. Выше по ущелью проход закрыт, о чем уведомляют таблички.

На обратном пути не разгоняйтесь, тропа будет идти с небольшим уклоном вниз. Это приятно, но может оказаться небезопасным. Тем более что маршрутом иногда пользуются лыжники, возвращающиеся из зоны катания на Эльбрусе в поселок Терскол по лесной «трассе».