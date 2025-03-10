Туристы пожаловались на сбои в работе сайта РЖД

Туристы жалуются на сайт РЖД: по утрам он «падает». В итоге люди не могут приобрести билеты на популярные направления. В основном, конечно, переживают те, кто планирует поездку на юг. Коллапс наступает в 08:00 по московскому времени, когда начинается продажа мест на новые даты.

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«Билеты нельзя купить, потому что боты в 8 утра дудосят сайт, через 4 минуты он оживает, а билетов ноль уже», – рассказывают в соцсетях.

Ситуацию активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Некоторые из них считают, что боты ни при чем: просто серверы не выдерживают резко возрастающую нагрузку. Но и версия с «нашествием ботов» не лишена оснований. Ряд посредников заранее принимают оплаченные заказы на определенный день и в момент начала продаж с помощью программ, использующих искусственный интеллект, выкупают нужное количество билетов. Например, сегодня можно сделать заказ на поезда до Анапы на 8 июня, хотя официально продажа на эту дату еще не открыта.

Впрочем, пока что, судя по отзывам туристов, проблема не приобрела массовый характер:

«Вчера в 8 утра спокойно купила билеты. Заходила и вечером, билеты еще были, даже целые купе». «Взяла нормально в 8 часов 2 минуты на юг на июнь. Но нижних уже или еще не было, только верхние и боковушки», – рассказывает другая.

Однако, исходя из опыта прошлых лет, ситуация может с каждым днем осложняться:

«В том году ровно то же было – весь сезон. И в день открытия глубины продаж дают не весь состав, вот и нет билетов», – отмечают туристы.

Многие из них в минувшем сезоне смогли отправиться в путешествие в нужные дни, только обратившись к тем самым посредникам. Сейчас история повторяется:

«Меня интересует определенный поезд с нижними полками. На старте продаж в 8 утра сайт РЖД завис. Пришлось купить в другом месте».

Ранее TourDom.ru писал, что, несмотря на мазут, билеты на летние поезда в Анапу раскупают за 2 часа.