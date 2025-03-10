Сколько стоит отдых в санаториях Челябинска и как там можно оздоровиться

В санаториях Челябинской области на март забронировано большинство номеров. Сколько стоит отдохнуть на природе с пользой для здоровья и что предлагают местные здравницы — разбиралось URA.RU.

Санаторий «Урал»

В санатории «Урал» предлагают базовый и премиальный пакеты лечения. Программу подбирают в зависимости от жалоб отдыхающего. В списке девять направлений, в числе которых нервная и иммунная системы, желудочно-кишечный тракт, кожные заболевания, эндокринология. Там же существуют модули на три, пять или семь дней: «перезагрузка», «восполнение энергии» и «здоровый сон». Программы «Урал» предлагает на 7, 10 и 14 дней.

При размещении в стандартном номере «базовый» пакет лечения обойдется в 56 700 рублей. В стоимость включили трех- или пятиразовое питание, процедуры по назначению врача, посещение термального комплекса и спортивного зала. При курсе лечения в 14 дней путевка обойдется уже в 105 300 рублей. При этом оздоровительный тур без лечения предлагают уже 90 350 рублей.

Санаторий «Увильды»

В санатории «Увильды» предлагают три направления отдыха — по медицинской программе, СПА-программе и эндокринологическую реабилитацию (ЭРЛ). Самым дешевым тарифом лечения будет «детокс» — 26 100 рублей на три дня без учета проживания. Дороже всего обойдется «клиника мозга» на семь дней — 49 700 рублей. Ее специалисты санатория предлагают людям с синдромом хронической усталости и при головных болях. На 14 дней она будет стоить уже 99 400 рублей, а при «премиум» тарифе 119 тысяч рублей. Проживание при этом оплачивается отдельно.

За размещение в стандартном одноместном номере на семь дней санаторий возьмет 28 700 рублей, а при выборе «полулюкса» — 32 900 рублей. Минимальная стоимость недельной путевки с программой, питанием и проживанием — 66 500 рублей за семь дней.

Санаторий «Карагайский бор»

В санатории «Карагайский бор» занимаются оздоровлением пациентов с теми же заболеваниями, что и в «Урале». Стоимость проживания и лечения при размещении в одноместном «стандарте» на семь дней составит 39 900 рублей.

План программы разрабатывают на основе жалоб постояльцев. В лечении применяют аппаратные техники, фитотерапию, озонотерапию, спелеокомнаты, лазерные аппараты и физиотерапию. Отдельно там действуют программы оздоровления спины и органов дыхания.

Санаторий «Дальняя дача»

По той же стоимость, что и в «Карагайском бору», предлагают путевки в санатории «Дальняя дача». При этом постояльцем можно стать и без оздоровительных услуг за 32 900 рублей на семь дней. В стоимость также включено четырехразовое питание.

При синдроме хронической усталости и переутомления там предлагают общую оздоровительную программу. В план включили климатотерапию, бальнеологические ванны, ЛФК, ароматерапию и фитобар, а также услуги процедурного кабинета. Там же существуют программы для лечения остеохондроза, неврологических и гинекологических заболеваний, «антистресс»-лечение.

Санаторий «Сосновая горка»

В санатории «Сосновая горка» стоимость при размещении в одноместном номере второй категории составит 31 290 рублей за неделю. В сумму включили питание и оздоровление по выбранной программе. Без лечения размещение обойдется уже в 24 990 рублей.

Специалисты подбирают план лечения по санаторной карте. В здравнице используют методы физиотерапии, «сухие» ванны, грязелечение, лазеротерапию, кедровые бочки и спа-аппараты. Там же в качестве отдельного профиля выделяют урологические программы.

Санаторий «Кисегач»

В санатории «Кисегач» стоимость проживания в одноместном стандартном номере — 9 600 рублей. Питание в стоимость не включено, однако есть кафе с фиксированной стоимостью. При полном пансионе постояльцу придется отдать еще 7 700 рублей за неделю. Лечение обойдется в 10 500 рублей, также потребуется посещение терапевта за 800 рублей.

При минимальных тарифах семь дней в санатории обойдутся в 28 600 рублей. В качестве методов оздоровления там используют сапропелевую грязь. Основным профилем санатория является лечение органов дыхания, нервной и костно-мышечной системы.