В Дагестан прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Махачкалу, сообщает Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.
"Сегодня состоялось торжественное открытие "Поезда Победы". Поезд встретили зампредседателя правительства региона Муслим Телякавов, министр по делам молодежи региона Камил Саидов и другие",- говорится в сообщении.
Уточняется, что на выставке представлены 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 интерактивных столов.
"Световые и звуковые эффекты, а также трехмерные панорамы оживляют сцены воздушных боев и танковых атак, позволяя посетителям погрузиться в атмосферу повседневной жизни солдат и мирные воспоминания довоенного времени. Выставка продолжится до 10 марта", - добавили в пресс-службе.