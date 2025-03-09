В Дагестан прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Махачкалу, сообщает Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

"Сегодня состоялось торжественное открытие "Поезда Победы". Поезд встретили зампредседателя правительства региона Муслим Телякавов, министр по делам молодежи региона Камил Саидов и другие",- говорится в сообщении.

Уточняется, что на выставке представлены 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 интерактивных столов.