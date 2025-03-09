Назван топ железнодорожных направлений на майские праздники у россиян

Белоруссия и Абхазия стали самыми популярными среди россиян международными железнодорожными направлениями на майские праздники , следует из исследования сервиса путешествий "Туту.ру" (есть в распоряжении ТАСС).

Так, самым популярным направлением для майского железнодорожного путешествия стал Минск. Согласно аналитике сервиса, билет на поезд из Москвы в одну сторону стоит от 5 042 рублей. На втором месте маршрут Ростов-на-Дону - Гагра: билет стоит от 3 520 рублей. Третье место в рейтинге снова занимает Минск, но с отправлением поезда из Санкт-Петербурга.

Что касается внутрироссийских железнодорожных направлений, то традиционно самыми популярными на майские праздники стали поезда в Санкт-Петербург. Стоимость билетов из Москвы - от 3 925 рублей в одну сторону. На втором месте по популярности железнодорожное путешествие в Казань, а на третьем - в Нижний Новгород.

При этом топ популярных авианаправлений на майские праздники у россиян возглавил полет из Москвы в Калининград. Билеты можно купить в среднем за 9 864 рубля. На втором месте Москва - Сочи, стоимость билетов на самолет по этому маршруту примерно 13 973 рубля. Замыкают тройку популярных направлений Минеральные Воды: долететь туда из Москвы можно примерно за 13 528 рублей.

Среди международных авианаправлений популярными стали полеты в Минск, Баку, Ташкент, Тбилиси, Стамбул, Алма-Ату и Анталью. На первом месте рейтинга популярности перелет Москва - Минск: билет стоит от 9 573 рублей. На втором - Москва - Баку, билеты туда стоят уже дороже - от 18 675 рублей. На третьем месте в топе - Москва - Ташкент и билеты, которые стоят в среднем 15 777 рублей.