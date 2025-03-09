Стало известно, как изменилась стоимость отдыха на курортах Черного моря

В 2025 году многие россияне отказались от отдыха в Анапе из-за экологической катастрофы, связанной с разливом мазута. По некоторым данным, количество забронированных туров сократилось на 40–80% по сравнению с прошлым годом.

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Эксперты в области туризм рассказали, как эта ситуация повлияет на планы уральцев. Турагент Дмитрий Денгольц считает, что для туристов, предпочитающих Сочи, Абхазию и Дагестан, ситуация не станет препятствием. Однако для тех, кто привык проводить отпуск в Анапе, Геленджике и близлежащих городах, это может стать проблемой.

Дмитрий отметил, что большинство туристов самостоятельно организуют поездки в Анапу, включая поездки на автомобилях. Турагенты не заметили значительного снижения количества бронирований. К их услугам обращаются в основном для организации детских групп или автобусных туров в этот регион.

Из-за разлива мазута в районе Анапы выросли цены и на другие курорты. По словам Дмитрия Денгольца, недельный тур в Сочи в сезон в недорогой отель в Адлере может стоить 120–150 тысяч рублей на двоих, отдых с семьёй — 200–250 тысяч. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев выразил надежду на улучшение ситуации к лету.

«Мы поддерживаем контакт с нашими коллегами и уверены, что к началу сезона Анапа будет готова принимать туристов. Думаю, как только станет известно, что экологическая ситуация нормализовалась, спрос восстановится, а операторы и гостиницы наверстают упущенное», — прокомментировал Михаил Мальцев.