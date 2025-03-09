Топ весенних направлений для отдыха для жителей Москвы и Петербурга

Жители двух столиц, желающие путешествовать по России, чаще всего для весеннего отдыха выбирают Сочи и Кавказ, об этом «ФедералПресс» сообщил петербургский туроператор «СканТур».

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«В Сочи и на Красной Поляне в это время нет завышенных цен на проживание. В зависимости от отеля отдых на неделю будет стоить от 50 до 80 тысяч рублей, также становится дешевле авиаперелет. В Осетии можно окунуться в термальный источник и смотреть, как тают снежные шапки в горах, в Дагестане радоваться раннему цветению, чистому горному воздуху, осматривая природные и культурные достопримечательности. Весна на Кавказе обойдется в 71 тысячу за шесть дней», – рассказала представитель компании Дарья Середа.

Еще одним популярным направлением стал Горный Алтай. Особенно привлекает туристов село Купчегень, откуда наблюдают цветение маральника. Рододендрон Ледебура (научное название маральника) начинает распускать свои фиолетово-розовые цветы в конце апреля – начале мая, и горы окрашиваются в его фантастический цвет. На Алтае это главное событие весны: цветению маральника даже посвящают фестивали. В этом году прогнозируют, что цветы раскроются на две недели раньше – в середине апреля, предупредили в туркомпании.

Замыкает топ направлений для путешествий петербуржцев Карелия. Туристы любит посещать экопарк «Долина водопадов», где могут погулять по оборудованным экотропам и полюбоваться дикой природой.

«Карелию выбирают на более поздние даты: самый конец апреля – май, – поясняет генеральный директор компании Роман Цветков. – Карелия – страна озер, и поздней весной здесь начинается навигация, а значит можно просто отдохнуть на водной прогулке и отправиться на острова Кижи, Валаам, Соловки для внимательного знакомства с важной вехой культуры не только региона, но и России».

Ранее «ФедералПресс» писал, что туристов в Калининградской области хотят отдалить от побережья.