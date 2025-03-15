Маршрут выходного дня: где найти все фигурки Зайцев в Костроме

Кострома – один из городов популярного маршрута «Золотое кольцо России», расположенный на реке Волге. Самые известные визитные карточки Костромы – Сусанинская площадь, Пожарная каланча, Торговые ряды, беседка Островского, Ипатьевский монастырь и музей деревянного зодчества «Костромская слобода». А с недавних пор в Костроме появились новые достопримечательности: воссозданный Богоявленский собор Кремля и туристический квест «Мазайские зайцы», предполагающий поиск установленных в разных частях города героев стихотворения Николая Некрасова. Рассказываем, где найти все фигурки Зайцев в Костроме.

© Quto.ru

Зайцы в Костроме

Как вообще связаны Мазайские зайцы и Кострома? Детство Николай Некрасов провёл в деревне Грешнево Ярославской губернии, а в 1861 году для летнего отдыха он приобрёл усадьбу Карабиха, что также находится недалеко от Ярославля и, соответственно, недалеко от Костромы (между этими городами всего 80 километров). Именно в Карабихе поэт сочинил стихотворение «Дед Мазай и зайцы». По задумке туристического маршрута «Мазайские зайцы», Зайчики выбрались на берег именно в Костроме и занялись важными делами, обретя интересные профессии и образы. Об исторических и архитектурных достопримечательностях Костромы мы рассказывали в отдельном материале, а новый квест был презентован буквально год назад – весной 2024. Сегодня мы предлагаем вам найти вместе с нами всех костромских Зайцев – должно получиться десять героев!

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Костромы примерно 320 километров по трассе М-8 «Холмогоры». По пути вы будете проезжать города Золотого кольца: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль. При желании, можно продлить путешествие, совершив круговой маршрут и вернувшись в Москву через Плёс, Иваново, Суздаль, Боголюбово и Владимир.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

1. Заяц-Сыровар (на картах отмечен, как Заяц-Сыродел)

В начале ХХ века в нашей стране работало около 40 000 молочных кооперативов. В Костромской губернии было почти 100 сыроваренных артелей. Сыровары занимались изготовлением масла и сыра и уходом за ним в процессе вызревания. В 1932 году был создан и утверждён, как всесоюзный производственный стандарт, сорт сыра под названием «Костромской». Сейчас в Костроме сыр можно купить в том числе в магазинах Больших мучных рядов, а напротив них в Сусанинском сквере установлена фигурка Заяца-Сыровара. Ориентир – угол сквера рядом с памятником Сусанину.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

2. Заяц-Зимогор

Следующая скульптура установлена на улице Молочная гора, что лежит между Сусанинским сквером и набережной реки Волги. Волжский берег у Молочной горы всегда был многолюден. Здесь встречались и различные колоритные персонажи. Например, те, которых в Нижнем Новгороде называли босяками, в Москве – хитровцами, в Самаре – горчичниками, а в Ярославле и Костроме - зимогорами. Говорят, зимогоры почти не нищенствовали и редко замечались в кражах. Они были разнорабочими, ночевали прям на берегу, и зимой им было непросто. Скорее всего, их прозвище и появилось от слов «зимой горевать». Зайца-Зимогора вы найдёте лежащим на скамейке.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© kostromazay.ru

3. Заяц-Моряк

Кострома расположена на реках Волге и Костроме, а Волга всегда была важной водной артерией страны. Так что не удивительно, что в Костроме на набережной в районе кафе «Старая пристань» решили установить фигурку Заяйца-Моряка. Удивительно другое: фигурка уже исчезла и её место пустует.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© kostromazay.ru

4. Зайчиха-Гимназистка

В 1857 году в Костроме было открыто «училище I-го разряда для девиц всех сословий». В 1870 году оно было преобразовано в Григоровскую женскую гимназию, ставшую первой всесословной женской гимназией в России. Задумка ещё одной фигурки из туристического квеста «Мазайские зайцы» состоит в том, что даже самой серьезной гимназистке нравятся прогулки и игры. Зайхича-Гимназистка была изображена в учебной форме, но с катящимся обручем. Мы говорим была, потому что эта фигурка, к сожалению, тоже исчезла… Она стояла у беседки Островского. В любом случае, прогуляйтесь до этого места и поднимитесь в беседку – здесь очень красиво.

© Светлана Парфенова

© Olga Sevruk

5. Зайчиха-Благородная дама

Красивые места для прогулок начали появляться в Костроме в первой четверти ХIХ века. За Масляными рядами был заложен Общественный сад - сейчас это Центральный парк. В саду можно было увидеть благородных дам в нарядных платьях и богато украшенных шляпках. На лестнице, ведущей с набережной в Центральный парк, была установлена Зайчиха-Благородная дама. Но она с помощью кого-то тоже «сбежала»… Грустная история. Но остальные Зайцы на месте, мы проверили!

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Костромской Кремль и Богоявленский собор

Когда-то в Костроме был свой Кремль, но в XVII-XIX веках комплекс укреплений был разобран, а в 1920-1930-х годах Успенский и Богоявленский соборы Кремля были снесены. Именно на месте Кремля и находится современный Центральный парк. В 2016 году стартовали работы по восстановлению Богоявленского собора и колокольни. Освящение воссозданного собора состоялось в сентябре 2023 года. Несмотря на то, что на Зайчиху-Благодроную даму сейчас не посмотреть, рекомендуем прогуляться по маршруту квеста и посмотреть на воссозданный собор и облагороженный парк. А ещё здесь, на возвышенности, есть смотровая площадка.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

6. Заяц-Трактирщик

Трактиры в нашей стране ведут историю со времён правления Петра I. К середине XIX века они были распространены повсеместно. В Костроме в начале XX века насчитывалось уже 53 трактирных и 135 питейных заведения. Фигурка Заяца-Трактирщика установлена на столбе на пересечении улицы Чайковского и Советской улицы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

7. Заяц-Чиновник

Город на рубеже XIX – XX веков было невозможно представить без многочисленных чиновников, одетых в соответствующих рангу и ведомству мундиры. Поэтому в Костроме появился Заяц-Чиновник. Он находится на Советской площади рядом с фонтаном.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

8. Зайчиха-Купчиха

Кострому можно смело назвать купеческим городом, а самый яркий памятник купечеству здесь – ансамбль Торговых рядов. Всего в паре минут пешком от Заяца-Чиновника находятся Мелочные ряды, а там – Зайчиха-Купчиха.

© Светлана Парфенова

Сусанинская площадь и Пожарная каланча

Чтобы найти ещё двух зайцев, нужно отправиться в другую часть города и пройти через главную площадь Костромы – Сусанинскую. Здания, расположенные здесь, датируются концом XVII – началом XIX века и представляют собой памятники архитектуры в стиле классицизма. Не так давно закончилась их масштабная реставрация, и теперь вы можете увидеть яркую визитную карточку города – Пожарную каланчу - без строительных лесов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

9. Заяц-Фонарщик

От Сусанинской площади идите прямо по проспекту Мира. На бульваре на пересечении с улицей Князева вы найдёте Зайца-Фонарщика. Первые фонари на улицах Костромы появились в середине XIX века, а штаб-квартира фонарщиков находилась в деревянном домике на Сенной улице. Отсюда они выходили на работу: в снег — с саночками, в другое время — с тележками, на которых возили заправленные керосиновые лампы. Им предстояло приставить лестницу к фонарю, снять копоть и протереть фонарь, заменить лампу – и так много раз!

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

10. Заяц-Пожарный

Как мы уже рассказали, Пожарная каланча – одна из визитных карточек Костромы. В 1898 году в городе было организовано «Вольное пожарное общество», объединяющее добровольных помощников пожарных. В 1910 году для общества построили специальное депо на улице Марьинской (сейчас она называется Шагова), которое сохранилось и в наши дни. Депо располагалось рядом Козьмодемьянским прудом. Всего в Костроме было около десяти прудов, которые подходили для тушения пожаров, но этот - единственный сохранившийся (сейчас носит название Шаговский). На берегу Шаговского пруда на улице Шагова вы увидите фигурку Заяца-Пожарного.