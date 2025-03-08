В авиакомпании Al Masria объяснили сбой в расписании

В аэропорту Минеральные Воды сегодня более чем на 10 часов задерживается рейс египетской авиакомпании AlMasria UJ 122 в Шарм-эль-Шейх. По расписанию он должен был вылететь в 07:50, сейчас на табло указано новое время – 18:15.

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Как объяснил «ТурДому» представитель авиаперевозчика, задержка связана с временным закрытием аэропорта Волгограда на прием и отправку самолетов этой ночью.

«Борт был перенаправлен в Астрахань ночью из-за ограничений, введенных Росавиацией, и вылетел на час позже планируемого времени», – пояснил представитель перевозчика.

В Минводах пришлось перезапрашивать слот, удалось подтвердить только вечерний, который указан сейчас на табло.

«От авиакомпании это не зависит. Все услуги по ФАП-82 и компенсации по ВЗК пассажирам будут предоставлены в обязательном порядке», – добавили в Al Masria.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», в свою очередь, обращают внимание, что из Перми ждут вылета в Египет пассажиры рейса UJ 156 той же авиакомпании. По расписанию он должен был отправиться еще в пятницу, 7 марта, в 04:15 утра – отправление сдвигалось несколько раз. Утром 8 марта на табло указано время 20:25. Таким образом, задержка составляет уже 40 часов. На время ожидания группу пассажиров разместили в санатории. Они пишут, что у них все хорошо, кормят три раза в день, но праздник испорчен – два дня отдыха потеряны. В свою очередь, в Египте все еще ждут вылета и туристы, которые должны были вернуться в Пермь рейсом UJ-155. Их также разместили в гостинице.