На Ямале разработали новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут, который затронет Салехард и Новый Уренгой (ЯНАО), представят к юбилею городов на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

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«Маршрут начинается в Салехарде, единственном в мире городе, расположенном на широте Северного полярного круга», — рассказали на портале правительства ЯНАО.

Экскурсия включит в себя посещение историко-архитектурного комплекса «Обдорский острог», осмотр храма Святых апостолов Петра и Павла, прогулки по знаковым местам окружной столицы.

Следующей остановкой на туристическом маршруте станет Новый Уренгой. Гостям покажут производственные объекты, расскажут об особенностях добычи газа, а также включат в программу посещение праздничных мероприятий Дня оленевода.

В нынешнем году Новый Уренгой отпразднует свое 50-летие. Праздничные мероприятия готовят на федеральном уровне, за них отвечает вице-премьер правительства РФ Александр Новак.