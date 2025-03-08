В Старице создадут новое пространство для туристов

Молодых архитекторов подключили к разработке нового городского пространства для туристов в Старице в Тверской области. Они предложат проекты по восстановлению исторических зданий, а также по обустройству входа в старицкие каменоломни, сообщили ТАСС в пресс-службе девелоперской компании "Новый город".

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Молодые архитекторы из Школы дизайна НИУ ВШЭ под руководством архитектора-дизайнера Владимира Кузьмина в рамках реализации комплексного туристического проекта "Старицкий посад" презентовали представителям местных властей и бизнеса результаты анализа городской среды в Старице и предложили варианты ее развития.

«Теперь молодые архитекторы приступают к созданию дипломных работ - проектов ревитализации и организации среды по предложенным им объектам, в том числе ансамблю в старицком Зарядье и входу в каменоломни со стороны деревни Сельцо», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в компании, в этих каменоломнях в течение семи веков вплоть до XX века добывали так называемый старицкий мрамор, из которого были построены не только десятки храмов в Тверской губернии, но и Александро-Невская лавра в Петербурге.

В июне группа молодых архитекторов снова приедет в Старицу. На базе их идей будут разработаны детальные технические задания для профессиональных архитектурных бюро, задействованных в Старице.

«Одно из ключевых направлений развития Старицкого округа - туризм, и наша задача - сделать столицу округа модным городом, чтобы туристам хотелось приезжать к нам, а местной молодежи - оставаться жить и работать в Старице. А для этого нужно научиться смотреть на город глазами молодых», — сказал на встрече с магистрантами Школы дизайна НИУ ВШЭ глава Старицкого округа Сергей Журавлев.

Как сообщили в пресс-службе, в планах сделать город, основанный в 1297 году, новым туристическим магнитом федерального уровня. Последние годы Старицкий округ активно развивается - в 2024 году он принял 105 тыс. человек. "Новый город" в рамках развития туристического комплекса "Старицкий посад" восстановит в городе более десятка руинированных зданий. В течение ближайших лет здесь откроются отели, которые смогут принимать 30 тыс. туристов в год, появятся новые рестораны, выставочные пространства, торговые площади для местных промыслов, будет создано 300 новых рабочих мест.