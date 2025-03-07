Чем привлекает туристов Дальний Восток России

В последние годы Дальний Восток России превратился в одно из самых популярных направлений для внутреннего туризма, даже несмотря на высокие цены. Уникальная природа, доступные цены на авиабилеты и разнообразие видов отдыха привлекают россиян, которые раньше предпочитали зарубежные курорты. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году регион ждет новый наплыв туристов. Чем же Дальний Восток завоевал сердца путешественников и что стоит ожидать в ближайшем сезоне, рассказывает «ФедералПресс».

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Природа, которая впечатляет

Дальний Восток – это место, где природа сохранила свою первозданную красоту. Бескрайние леса, вулканы, термальные источники, чистейшие озера и реки, а также уникальные флора и фауна привлекают любителей экотуризма.

«Курсируя между островами или отправляясь в соседний регион, путешественники каждый раз попадают как будто на другую планету», – отмечает Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет».

Камчатка с ее знаменитыми вулканами и гейзерами, Приморский край с живописными бухтами и островами, Сахалин с удивительными водопадами и горными хребтами – каждый регион Дальнего Востока предлагает что-то особенное.

«Дальний Восток – это место, где переплетаются культуры разных народов. Здесь можно познакомиться с традициями коренных народов Севера, попробовать блюда национальной кухни и узнать больше об истории освоения этого сурового, но прекрасного края», – говорит Оксана Велигодская, руководитель туристического агентства «Девятая планета».

Доступность и разнообразие отдыха

Одним из ключевых факторов роста популярности Дальнего Востока является доступность. Государственные программы, такие как субсидированные авиабилеты, делают путешествия в регион более привлекательными.

«Для желающих отправиться в отпуск на Сахалин и Курильские острова в разгар туристического сезона билеты туда-обратно обойдутся всего в 26 000 рублей на человека», – поясняет Ксения Андрианкова.

Отметим, что для молодежи до 23 лет и пенсионеров стоимость авиабилетов туда-обратно и вовсе зачастую не превышает 5 тысяч рублей.

Что касается жителей других регионов, то отдых на Дальнем Востоке их привлекает разнообразием активностей: серфинг в океане, прогулки на сапе в кальдере вулкана, наблюдение за китами, рыбалка и охота – все это становится доступным для жителей Центральной России.

«Дальний Восток популярен не только сочетанием невероятной природы, сопок и моря, но и своей гастрономией. Во Владивостоке регулярно проходят гастрономические фестивали, а уровень ресторанов здесь не уступает столичным», – отмечает Елизавета Тимошенко, туроператор «Русский экспресс».

Ксения Андрианкова отмечает, что стоимость пятидневных экскурсионных туров начинается от 43 250 рублей на человека, включая проживание, экскурсии и питание. Для сравнения, аналогичные туры на Курильские острова обойдутся в 85 000 рублей.

Почему россияне выбирают Дальний Восток

Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков отмечает, что интерес к Дальнему Востоку растет, но пока остается скорее потенциальным.

«Большинство россиян называют Камчатку привлекательным направлением, но лишь единицы готовы отправиться туда в ближайшее время», – говорит он.

Основными препятствиями остаются высокая стоимость билетов, долгий перелет и опасения, связанные с непростыми условиями отдыха. Однако для тех, кто ценит приключения и уникальные впечатления, эти аргументы не так существенны.

«Целесообразно привлекать на Дальний Восток путешественников, которых интересует оздоровительный, приключенческий и экспедиционный туризм», – считает Жуков.

Что ждать в 2025 году

Эксперты сходятся во мнении, что интерес к Дальнему Востоку продолжит расти. Этому способствует не только уникальность региона, но и общая тенденция к внутреннему туризму, которая усилилась в последние годы.

Много запросов поступает по Сахалину и Камчатке. Среди наиболее востребованных программ – «Камчатка: главное путешествие в жизни» и «Владивосток – город со вкусом».

Рекордный наплыв туристов в Приморье

Этим летом в Приморье ожидается рекордный наплыв туристов. Представители туристической отрасли сообщают о значительном росте запросов из западных регионов страны, а бронирование гостиниц и коттеджей уже идет полным ходом. Если раньше активное резервирование мест начиналось ближе к концу марта, то в этом году лучшие варианты на пик сезона (июль и август) практически разобраны. В Хасанском районе и Находке забронировать жилье на неделю уже невозможно – остались лишь отдельные даты.

Повышение цен не остановило отдыхающих: стоимость путевок в среднем выросла на 15 % по сравнению с прошлым годом.

Базы отдыха: ажиотаж и цены

Например, база отдыха Paradise в Хасанском районе, где номер на четверых с трехразовым питанием обходился в 16,5 тысячи рублей за сутки в 2024 году, уже к середине февраля 2025 года практически полностью забронирована на июль и август.

База «Окинава» в Находке, предлагающая номера с кухней и бассейнами, также столкнулась с рекордным спросом. В 2024 году сутки проживания здесь стоили 14 тысяч рублей, а в 2025 году цена выросла до 16,5 тысячи. Свободных мест почти не осталось: единственное окно в июле – с 19-го по 27-е число по цене 132 тысячи рублей за восемь ночей.

База SEA Moorе, где самый дешевый номер на четверых обойдется в 8,7 тысячи рублей в сутки, также отмечает небывалый интерес. Администраторы сообщают, что звонки начались уже в новогодние каникулы, причем многие туристы – из западных регионов России.

Комплекс семейного отдыха «Бухта Петрова» и база «Зион» в Зарубино также полностью забронированы на август и частично на июль и сентябрь.

В «Теплом море» в Славянке на август осталось буквально пара номеров и коттеджей, при этом стоимость проживания в сутки превышает 33 тысячи рублей.

Заграничный отдых: цены растут

Ситуация с заграничным туризмом также способствует росту популярности Дальнего Востока. Цены на международные перелеты значительно выросли, что делает поездки за рубеж менее доступными для многих россиян. Например, перелет из Владивостока в Таиланд (Бангкок) в разгар сезона обойдется в среднем в 70–90 тысяч рублей в одну сторону, а в Китай (Пекин или Шанхай) – от 50 до 70 тысяч рублей.

Для сравнения, внутренние туры на Дальний Восток, включая перелет, проживание и экскурсии, часто оказываются более выгодными. Например, пятидневный тур на Камчатку с перелетом из Москвы стоит от 120 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой только на билеты в популярные зарубежные направления.

Россияне предпочитают оставаться дома

Эксперты отмечают, что россияне все чаще выбирают внутренний туризм не только из-за роста цен на заграничные поездки, но и из-за желания открыть для себя новые уголки своей страны. Дальний Восток с его уникальной природой и доступными ценами становится идеальным выбором для тех, кто ищет приключения и новые впечатления, не покидая пределов России.