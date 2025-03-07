Туристам-альпинистам дали рекомендации по выбору инструкторов

В Федерации альпинизма России (ФАР) рекомендовали туристам, готовящимся совершить восхождение в сопровождении инструктора-проводника, проверять, есть ли у его гида аттестация.

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«Альпинизм — это не только спорт, это и "приключенческий" альпинизм, когда люди, которые не занимаются альпинизмом как спортом, хотят взойти на красивые, знаковые вершины, побывать в горах, но как спортсмены они не вполне готовы. Для них сейчас открывается альпинизм с гидами, с инструкторами-проводниками, когда они могут получить в качестве услуги сопровождение на вершину», — рассказал на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» исполнительный директор ФАР Олег Соломенцев.

Он отметил, что довольно долго это направление развивалось стихийно, что иногда приводило к трагическим случаям, поскольку в качестве гидов не всегда выступали профессионалы.

«Людям, которые идут в горы, я бы порекомендовал интересоваться, аттестован ли инструктор-проводник, с которым они пойдут, внесен ли в реестр. Это сделать несложно — у него должна быть идентификационная карточка с QR-кодом, по которому легко попасть на соответствующий реестр на сайте Минэкономразвития, — отметил Соломенцев. — В своем абсолютном большинстве это бывшие или действующие спортсмены. Есть, правда, и самоучки, которым необходимо пройти аттестацию до 2026 года. Мы надеемся, что это радикальным образом скажется на безопасности приключенческих восхождений», — добавил он.

Согласно законодательству, все инструкторы-проводники, которые хотят работать с туристами на маршрутах повышенной сложности, должны проходить специальную аттестацию, для которой нужно сдать квалификационный экзамен (включает тестирование и практическое задание).

Кроме того, с 1 марта в России вступило в силу требование об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. На сегодняшний день прошли аттестацию и вошли в единый реестр Минэкономразвития 11 490 специалистов.