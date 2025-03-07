В Якутии сообщили о планах по развитию туризма в регионе

В рамках региональной стратегии развития туризма до 2030 года в Якутии планируют нарастить турпоток до 750 тыс. человек. Также целями стратегии является создание новых рабочих мест и существенное повышение доли туризма в валовом региональном продукте.

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Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Якутии, реализация стратегии окажет мультипликативный эффект на отрасли торговли, сферу услуг, транспорт и сельское хозяйство. В 2024 году туристический поток в республике составил около 300 тыс. человек. В настоящее время на территории республики действует 24 туроператора, предлагается более 170 туристических продуктов, функционирует 211 коллективных средств размещения.

Власти Якутии сосредоточатся на развитии различных видов туризма. Помимо въездного и внутреннего туризма, особое внимание уделят «домашнему» туризму, который позволит жителям республики исследовать свой регион. Среди приоритетных направлений – природно-экологический туризм, агротуризм, промышленный туризм и организация событийных мероприятий. Эти виды туризма привлекут как российских, так и иностранных туристов. В скором времени появятся новые туристические продукты, которые подчеркнут природное и культурное своеобразие Якутии.