Появилась возможность слетать на Камчатку за 30 тысяч рублей

Тем туристам, которые хотят слетать летом на Дальний Восток, самое время покупать билеты. Заранее будет заметно дешевле. Редакция TourDom.ru выяснила, в какие города есть привлекательные предложения в июне и июле.

© tourdom.ru

Наиболее дорогое направление Дальнего Востока – Камчатка. Чтобы слетать туда-обратно на неделю прямыми рейсами «Аэрофлота» в среднем придется отдать около 50–60 тыс. руб. Бывает и дороже. Однако если повезет подобрать правильные даты, то round trip уже с багажом обойдется в 30 тыс. Такие варианты, например, есть на 15–23 июня или 11–18 июля. Вариант сэкономить на пересадочных рейсах есть, но большой разницы не будет. Со стыковками в Южно-Сахалинске или Магадане получается в районе 42–45 тыс. Варианты с Красноярском и Новосибирском будут заметно дороже.

На Сахалин «Аэрофлот» предлагает слетать из столицы в начале июня за 28–30 тыс. руб. с возвращением через неделю и включенным багажом. Рейс прямой, и весь полет займет почти 9 часов. В июле аналогичное путешествие обойдется еще дешевле – 26 тыс. руб. в обе стороны. Также доступны перелеты с S7 Airlines с часовой стыковкой в Новосибирске, но и цены заметно выше – за 40–42 тыс. руб. туда-обратно.

Поездка во Владивосток будет стоить немного дороже: на начало июня есть билеты «Аэрофлота» за 27–29 тыс. руб. без стыковок и с багажом, в июле цены держатся на том же уровне.

Ранее TourDom.ru писал, что провести свой отпуск на Дальнем Востоке хотят более 60% россиян. При этом 53% из них никогда там не были. Только 9% собираются вернуться туда снова.