Что будет на фестивале «Скалы России. Эльбрус-2025»

Порядка 1 тыс. участников ожидается на всероссийском фестивале "Скалы России. Эльбрус-2025", который пройдет с 11 по 15 июня 2025 года в Кабардино-Балкарской Республике. Количество участников увеличится вдвое по сравнению с 2024 годом, рассказала директор Женского кубка по альпинизму Ирина Морозова.

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«Фестиваль "Скалы России. Эльбрус-2025" - это совместный проект Федерации альпинизма и Федерации скалолазания России, приуроченный ко Дню России. В прошлом году он собрал более 500 участников, в этом году мы ожидаем около 1 тыс. спортсменов», — сообщила Морозова в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По ее словам, для фестиваля подготовлено несколько маршрутов на скалах Тырныауза.

«Это длинные многоверевочные маршруты - мультипитч, которые состоят из нескольких участков, оборудованных промежуточными точками страховки, что позволит спортсменам, которые не имеют большого опыта в скалолазании, улучшить свои навыки», — добавила спикер.

Она также отметила, что к 80-летию Победы будут приурочены два ежегодных фестиваля Red Fox Elbrus Race, а также чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания в Республике Крым.