Чем привлекла людей чум-гостиница Салехарда перед Днем оленевода

Во время проведения Дня оленевода 22-23 марта в Салехарде будут организованы гостиницы с полным погружением в местный колорит и аутентичный северный быт. Чум-гостиницы пользуются большой популярностью у туристов: настоящий оленеводческий чум установлен максимально близко к праздничным локациям.

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Возможность почувствовать себя «в тундре», непосредственное общение с коренными северянами, трёхразовое питание, составленное из фаворитов северной кухни – строганины, ухи, шурпы, напитков и выпечки из местных ягод. Будет обеспечена чистая бутилированная вода, — поделились в администрации Салехарда.

Помимо питания в стоимость включен трансфер из аэропорта. Также для каждого гостя предусмотрен индивидуальный пакет – средства гигиены, тапочки, полотенце, мыло, бумага, салфетки, постельное белье.

Впервые чум-гостиницы запустили в прошлом году, и уже через несколько часов ее забронировали гости из Сочи. В этом году вместо одного решили установить три гостиничных чума.