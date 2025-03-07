В России подорожали номера в отелях

Средняя цена ночи в отелях и апартаментах России с бронированием на апрель 2025 года достигла 5 тыс. рублей (+11% за год), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Островок».

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Туристам интересен Крым — спрос на размещение в отелях и апартаментах республики в апреле на 63% выше по сравнению с прошлым годом. Рост числа бронирований зафиксирован в Ялте (+92%). Среди других южных направлений выделяются Эсто-Садок (+ 15%), Астрахань — (+10%), Кисловодск — (+5%).

«Кроме того, видим повышенные темпы роста по направлениям Сибири: в Иркутске рост на 38%, в Новосибирске — на 24%, а также во Владивостоке — на 37%. В топ-10 наиболее популярных направлений по стране вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Сочи, Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Сириус, Зеленоградск, Махачкала», — отметили в пресс-службе сервиса.

В топ-10 зарубежных стран — лидеров по спросу на апрель вошли Белоруссия, Узбекистан, Япония, Турция, Таиланд, Италия, ОАЭ, Армения, Франция, Азербайджан.

Исследование было проведено в марте.