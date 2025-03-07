Составлен рейтинг самых щедрых туристов в РФ в 2024 году

Рейтинг самых щедрых покупателей в России в 2024 году возглавили иранские туристы со средним чеком в 240,9 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе цифрового оператора системы tax free в России DigiTaxFree. Грузинские и нигерийские туристы также вошли в топ-3 по объему трат на покупки.

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«Самыми щедрыми на шоппинг в России стали иранские туристы, которые в среднем тратят 240,9 тыс. рублей на покупки. Далее в рейтинге иностранных шопологиков по среднему чеку на покупки расположились гости из Грузии - 214,9 тыс. рублей, Нигерии - 196,8 рублей и Вьетнама- 195,2 тыс. рублей соответственно», — говорится в исследовании оператора.

Отмечается, что жители Туркменистана и Азербайджана также активно совершали покупки в российских магазинах - средний чек составил 187,6 и 177,1 тыс. рублей. Среди "неожиданных" интуристов оказались гости из КНДР, потратившие на шоппинг порядка 156 тысяч рублей, а американцы увеличили траты почти на 60%, с 116,1 тыс. в 2023 году до 182,7 тыс. в 2024 году.

Как уточнил исполнительный директор DigiTaxFree Вадим Клементьев, китайские туристы, хотя и тратят меньше за раз (средний чек - более 60 тысяч рублей), делают покупки значительно чаще.

«Наши данные показывают, что большинство иностранных туристов, которые оформляют чеки tax free - это граждане Китая. Но это вполне объяснимо: китайские туристы, по нашей статистике, чаще всего совершают краткосрочные поездки на 1-2 дня, они активнее других туристов в вопросах получения tax free», — пояснил он.

По данным оператора, иранцы и вьетнамцы предпочитают покупать брендовую одежду, обувь и косметику, нигерийцы выбирают дорогие аксессуары, а туристы из КНДР приобретают только ювелирные изделия и золото.

Наиболее активными днями для шопинга иностранных туристов стали воскресенье (29% от общего количества покупок), суббота (19%) и пятница (16%).

О системе tax free в России

27 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс РФ, вводящий в России систему tax free. Он вступил в силу в полном объеме с 1 октября 2018 года. Иностранные туристы, за исключением граждан из стран Евразийского экономического союза, могут получить возмещение в размере НДС (но не более 12% при полной ставке в 18%) на покупки от 10 тыс. рублей, но при этом они оплачивают комиссии за работу системы. Возмещение можно получить наличными или на банковский счет. Tax free не действует в отношении подакцизных товаров - алкоголя, сигарет.