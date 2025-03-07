Маршрут на выходные: музей-лаборатория «Шелковая фабрика» в Коломне

Арт-квартал "Патефонка", бывший промышленный квартал, а теперь креативное пространство недалеко от станции Коломна. Десять минут неспешной прогулки - и вы в старинном купеческом городе с уютными, словно пряничными особняками и неприступным кремлем. Но все это ждет туриста впереди, а пока сворачиваем в музей-лабораторию "Шелковая фабрика". Трехэтажное здание с высокими окнами, залитое светом, которое несколько раз меняло своего владельца. Теперь сюда, спустя более 100 лет наконец вернулась шелковая фабрика. Как шелк попал в Коломну? Что такое фата канаватная? Зачем шелковый кокон от императора сбежал? У туриста есть как минимум пять причин посетить необычный музей-лабораторию.

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Открыть для себя другую Коломну

Коломна хороша тем, что скрывает немало необычных маршрутов - поездка точно не на один раз. Кроме стандартного - музей "Коломенская пастила", "Калачная" и берег Москвы-реки - начать знакомство с городом можно с "Шелковой фабрики". "В смысле, шелк из Коломны?" - переспросите вы. Да, у Коломны был свой "шелковый" путь. И теперь образцы старинных шелков отсюда можно найти где угодно: на зарубежных аукционах, в Русском музее в Санкт-Петербурге и Историческом музее в Москве, но только не в самом городе.

В XVIII-XIX веках в городе одновременно существовали пять шелковых фабрик полного цикла. До этого времени весь шелк был привозным. Коломенские купцы и крестьяне Бабаевы, Левины, Савельев, Шепелев, Рыбаковы на своих фабриках производили баркатель, штоф, бурдесуа и атлас, а также китайский, бухарский, миланский шелк, платки парчовые, парчи золотные. Только на одной коломенской фабрике Бабаевых по описи 1850-х годов было 300 жаккардовых станков. Закупали шелк-сырец отменного качества в Персии.

Местные шелковые фабриканты были отмечены на Парижской выставке 1867 года. А продавались коломенские изделия и ткани не только в России. Через Рижский порт они экспортировались в Европу, а также поставлялись на рынки стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Подержать в руках кокон тутового шелкопряда

Это отправная точка осмотра экспозиции. Маленькие шелковые коконы скрывают главную драгоценность - из такой можно смотать шелковую нить длиной до 3 км. Внутри, если потрясти, спряталась засохшая гусеничка. Тот самый тутовый шелкопряд, который из своей кокон уже не выберется. Ниточка, которую за четыре дня сплел шелкопряд, тоньше человеческого волоса раз в десять. Разматывали такие коконы в горячей воде.

Научиться ткать

В музее на многочисленных мастер-классах можно познакомиться с процессом ткачества и создания рисунка на ткани . Здесь представлены как старинные станки 1910-х годов, в рабочем состоянии, так и современные. А когда-то здесь были станки даже на паровой тяге. Сам процесс ткачества - переплетение нитей - напоминает челночный бег: ножная педаль поднимает нужную четную или нечетную нить, а челночок с заправленной в него нитью пробегает по полотну. Ремесло не для ленивых, требуются усидчивость и внимательность.

Увидеть фату канаватную

Главная реликвия музея, спрятанная в специальном стеклянном коробе с особыми климатическими условиями, скрыта от солнечного света. Это женское головное покрывало, которое в XVIII веке было частью традиционного женского костюма - состоятельные горожанки носили их поверх кокошников. Откуда такое необычное название? Такие покрывала сначала привозились из города Эль-Канават (Канафа) - древнего центра ткачества в Палестине (ныне на территории Сирии). Затем производство такой фаты освоили в России: первопроходцами стали армянские ткачи в Астрахани. В конце XVIII века производство канаватной фаты освоили и в Коломне. В одной такой фате сочетаются разные технологии ткачества, используются серебряные и вызолоченные нити. Поэтому канаватки стоили дорого, но купить их хотели даже те, кому это было не по карману. Отсюда и пословица: голь перекатна, а фата канаватна.

Принять участие в программе «Как шелковый кокон сбежал от императора»

Театр теней расскажет историю шелка. Затем участники проложат по карте старинный коломенский шелковый путь и соберут для купчихи праздничный наряд. А завершится программа чаепитием с пастилой с нотками вкусов азиатских стран. Гостей ждут от 8 лет.

Прямая речь

Дарья Салмина, управляющая музеем-лабораторией «Шелковая фабрика»:

«В будущем мы хотим отдать производство и станки в более приспособленное помещение. А здесь оставить временные выставки и театрализованные экскурсии. Очень хочется освоить малотиражное производство для прет-а-порте. А еще у нас есть цель - восстановить производство канаватной фаты, переосмыслить исторические паттерны, в том числе для нашей сувенирной линейки и малотиражных коллекций модных домов - предложения уже поступают».

Кстати

Узнать, чем еще славилась Коломна, можно в музее-навигаторе творческого кластера "Коломенский посад", куда входят шесть музеев и пять исторических производств. В музее-навигаторе помогут составить персональный маршрут по городу. А еще здесь можно увидеть небольшую выставку, на которой, в частности, представлена еще одна историческая ценность Коломны - кудиновский фарфор. В 1818 году (или, по разным сведениям, в 1828 году) крепостной крестьянин помещика Курманалеева Николай Кудинов в маленьком Лысцове под Коломной основал фабрику по производству фарфора. За что получил вольную в 1837 году. Расцвет завода в Лысцове пришелся на 1850-1870-е годы. Излюбленный рисунок на изделиях, который отличает кудиновский фарфор от других, - пышные букеты, синие с золотыми точками птицы или бабочки.

Между тем

Гуляя по городу, присмотритесь к десяти плакатам выставки "Коммунальная одиссея". На них - фотографии и истории коломенцев, родившихся в 1960-х годах. 4,3 км прогулки пешком. От берега реки до местной школы, от кафе быстрого обслуживания до бывшего универмага "Три поросенка", где работал грузчиком знаменитый писатель Венедикт Ерофеев. Эти рассказы от первого лица, опубликованные на городских улицах, - одушевленная история города.