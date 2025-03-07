Как изменился спрос на весенний отдых в санатория Крыма: мнение экспертов

Спрос на отдых в санаториях Крыма весной 2025 года вырос в среднем на 40% по сравнению с тем же периодом 2024 года в основном благодаря выгодным ценам. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Рост спроса на отдых в санаториях Крыма на весенний период достиг 40% по сравнению с прошлогодним. Впечатляющая динамика спроса связана прежде всего с привлекательными ценами: отдых в санаториях полуострова обойдется на 20% дешевле, чем в Кавминводах и Сочи", - говорится в сообщении.

Весной преимущественно бронируются санатории с развитой инфраструктурой и отели, предоставляющие медицинские и SPA-услуги. По оценке экспертов, спрос на санаторные туры в Крым на майские праздники высокий, и по мере приближения праздничного периода он будет только расти. Ряд объектов полуострова уже закрыли продажи на отдельные праздничные даты по категориям номеров "стандарт", отмечают туроператоры.

Также увеличилась глубина продаж - путевки приобретаются в среднем за три месяца до заезда и уже начались бронирования на лето и осень, а некоторые туроператоры принимают бронирования на декабрь. Средняя продолжительность туров - 7-10 дней. Традиционно активнее всего туристы бронируют санатории южного берега Крыма, специализирующиеся на лечении неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей.

По данным экспертов АТОР, чаще всего туристы бронируют в Крыму здравницы в средней ценовой категории. В сравнении с 2024 годом путевки в крымские санатории подорожали на 10-15%, а с июня цены вырастут еще на 10%, так как многие объекты применяют динамическое ценообразование. При этом в сравнении с ценами на туры в здравницы Кавминвод и Сочи санаторные путевки в Крым на 10-20% дешевле. Путевка в санаторий бюджетного уровня на 10 дней во второй половине апреля стоит в от 40 до 75 тыс. рублей за двоих без учета проезда, среднего уровня - от 70 тыс. рублей, высокого уровня - от 150 тыс. рублей.