Яндекс Путешествия обновили механику отображения отзывов на отели и апартаменты

Отзывы гостей отелей с подтвержденным бронированием станут приоритетными на Яндекс Путешествиях. Теперь пользователи платформы будут в первую очередь видеть отзывы на отели и апартаменты тех, кто точно там побывал — то есть забронировал проживание и совершил поездку. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

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Мнения таких путешественников получат пометку «Наш гость» — она будет свидетельствовать о том, что отзыв гарантированно основан на личном опыте.

Таких отзывов на платформе уже более 80 тысяч. Наряду с ними на сервисе отображаются отзывы из Яндекс Карт — и те, и другие проходят предварительную модерацию, отметили в компании.

Руководитель Яндекс Путешествий Евгений Абрамзон назвал отзывы одним из ключевых факторов при выборе отелей или квартир для краткосрочной аренды.

«В них путешественники делятся личным опытом и рассказывают об отеле или апартаментах то, чего нет в стандартном описании — например, как персонал справляется с нестандартными ситуациями. Эти детали часто влияют на выбор пользователей не меньше, чем общая оценка», — пояснил он.

По словам Евгения Абрамзона, отзывы помогают отельерам и владельцам апартаментов получать обратную связь и привлекать новую аудиторию.

В среднем у объектов размещения в Яндекс Путешествиях бывает несколько сотен отзывов, а у крупных отелей и гостиничных сетей — до нескольких тысяч.