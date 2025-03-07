Стало известно, когда откроются летние пляжи в Сочи

Большинство летних пляжей в Сочи откроют к 1 мая
Сезон купания начнётся с 1 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.
В сочинской мэрии обсудили единый стиль оформления пляжей. «Для формирования единого дизайн-кода курорта разработан каталог пляжного оборудования и нестационарных торговых объектов, который содержит рекомендуемые виды временных объектов пляжной инфраструктуры для использования в текущем году», — пояснили в мэрии Сочи.
В летний сезон в городе, как правило, открывается более ста пляжей. Все они обеспечены медицинскими кабинетами, кафе и небольшими магазинами с туристическими товарами. Везде работают спасатели.