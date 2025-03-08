Гигантская ледяная глыба в Ростовской области стала достопримечательностью

В Ростовской области уже почти неделю стоит гигантская ледяная глыба, которая образовалась из-за прорыва трубы и стала местной достопримечательностью.

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Трубопровод прорвало в хуторе Рогожкино, вода била фонтаном и на морозе моментально превратилась в лед. Как пишут местные телеграм-каналы, у новой достопримечательности даже выстраивались очереди из дончан, которые хотели сфотографироваться. Приезжали и жители других регионов.

Однако вскоре проход к импровизированной «природной фотозоне» власти огородили, так как это военный объект. Рассказывает журналист «Ростовгазеты» Наталья Подольская:

— Никто не знает, когда точно прорвало этот водовод, но где-то в первых числах марта начали все фотографировать, зашли туда и увидели эту глыбу. Прорыв произошел на водоводе, который питает Донбасс, который строили военные, получается, года два назад. Сейчас это место огородили, и, естественно, так как это военный объект, никто никакой информации не дает, как его будут чинить, не чинить. Но в Ростове потеплело, поэтому, я думаю, что, может быть, в ближайшие дни уже растает.

— А неизвестно, будут как-то очищать или подождут, пока все само?

— Я думаю, что да, водовод находится на территории муниципалитета Азовского района, но они говорят, что отношения к этому не имеют, так как это военный объект. Место пока только огородили, там стоит охранник, который никого не подпускает к этой глыбе.

— И о причинах власти молчат, не говорят ничего?

— Нет, это же, получается, военный объект, Минобороны его строило, поэтому информации нет.

Ледяная глыба может скоро растаять, так как в Рогожкине сильно потеплело. Сейчас до плюс 10-15 градусов и солнечно.