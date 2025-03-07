Жителям Калининградской области и туристам облегчат проезд к морю

В Калининградской области 8 и 9 марта запустят 10 дополнительных пригородных поездов. В пресс-службе Калининградской железной дороге уточнили, что такое решение приняли в связи с хорошей погодой.

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«10 дополнительных пригородных поездов будут курсировать на курортных направлениях Калининградской магистрали 8 и 9 марта», – говорится в сообщении.

Десять пригородных поездов назначили дополнительно к уже действующему расписанию. С Южного вокзала до Зеленоградска можно будет уехать в 11:36, 13:37 и 15:40, а обратно – в 12:29, 14:32 и 16:33. Также дополнительные «Ласточки» отправятся до Светлогорска – в 13:30 и 16:04, а обратно – в 14:40 и 17:20.

Напомним, что в предстоящие выходные в Калининградской области ожидается теплая и сухая погода. Воздух в регионе может прогреться до +18 градусов.