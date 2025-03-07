В Чечне отремонтируют мост к туристическому комплексу «Кезеной-Ам»

В Чеченской Республике в этом году проведут дорожные работы на 23 участках трасс. В том числе запланирован капитальный ремонт моста, ведущего к спортивно-туристическому комплексу «Кезеной-Ам».

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«В 2025 году в республике будут вестись работы на 23 дорожных объектах нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Из них 15 региональных объектов (11 участков автодорог и 4 моста) и 8 объектов Грозного (6 участков автодорог и 2 моста)», — сообщается в телеграм-канале министерства автомобильных дорог региона.

Одним из наиболее значимых проектов станет капитальный ремонт моста на 60-м километре автодороги Грозный — Ведено — граница Дагестана. Эта магистраль входит в опорную сеть автодорог России и является важным туристическим маршрутом. В настоящий момент мост находится в предаварийном состоянии, и его восстановление обеспечит безопасное движение, в том числе к спортивно-туристическому комплексу «Кезеной-Ам». Об этом рассказал заместитель министра автомобильных дорог ЧР Ризван Гехаев, его слова приводит агентство «Грозный-Информ».

Также планируется строительство моста через реку Терек и реконструкция двух участков автодороги Долинск — Зебир-Юрт — Мекен-Юрт общей протяженностью 28,5 км. Работы на этих объектах позволят значительно сократить время в пути между Наурским, Надтеречным и Серноводским районами республики и повысят пропускную способность для транзитного транспорта, следующего из Дагестана и Калмыкии в сторону Ингушетии и Северной Осетии.

В Грозном проведут реконструкцию двух стратегически важных мостов: на Ленинградской улице и на улице Шерипова.

«По Грозненской городской агломерации на конец 2024 года мы достигли 85% в рамках работ по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Теперь наша задача — удерживать этот показатель до 2030 года», — сообщил Гехаев.

С 2019 по 2024 год дорожные работы в регионах проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2025 году его сменил нацпроект «Инфраструктура для жизни».