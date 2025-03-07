Во сколько обойдется путешествие с детьми в марте и куда стоит поехать

С 24 по 31 марта у школьников пройдут весенние каникулы. Многие родители планируют на этот период путешествия с детьми. Какие направления подойдут для семейного отдыха, где малышам и подросткам будет интереснее всего, в какую сумму обойдется поездка, рассказали эксперты NEWS.ru.

Почему в конце марта стоит ехать на горнолыжные курорты

В конце марта — начале апреля завершается горнолыжный сезон. Если дети катаются на лыжах или сноуборде, можно отправиться на популярные горнолыжные курорты, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. Он отметил, что сибирякам относительно недалеко добираться до Шерегеша или Манжерока, жителям Центральной России — до Кавказа или Красной Поляны. Из Северо-Западного федерального округа удобно ездить в Кировск, а на Дальнем Востоке можно посетить сахалинский «Горный воздух».

«Все зависит от того, где живет семья и куда ближе ехать. Апрель — последний месяц в РФ, когда можно „поймать“ снег. В мае уже нельзя кататься. В следующий раз — только в декабре. Поэтому в марте — апреле стоит обратить внимание на такой вид отдыха», — сказал он.

При этом Мкртчян отметил, что самые дорогие горнолыжные курорты — «Роза Хутор» и «Красная Поляна». Следом за ними в этом рейтинге по нисходящей идут Архыз, Домбай и Теберда.

В каких городах можно бюджетно провести время с детьми

С детьми можно отправиться на экскурсии по городам России, отметил Мкртчян. По его словам, самыми популярными и интересными местами для посещения остаются Москва и Санкт-Петербург.

«Экскурсионные туры в эти города составляют примерно 70–80% от общего количества поездок. Там есть и музеи, и театры, и концертные залы — все что угодно», — рассказал Мкртчян.

Он отметил, что популярны и экскурсионные туры в другие российские города, например в Кострому, Пензу и Казань. При этом такие поездки будут достаточно бюджетными, уточнил Мкртчян.

«Но в данном случае стоит обращать внимание на местоположение. Например, жителям Дальнего Востока будет дорого и долго лететь на экскурсию в Москву. Для них центром притяжения остается Владивосток. В Западной Сибири отличный вариант для отдыха с детьми — Новосибирск», — сообщил он.

Почему в марте стоит ехать на российское морское побережье

Конец марта — начало апреля — самое подходящее время для того, чтобы посетить российское морское побережье, отметила тревел-блогер Наталия Ансталь. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что отличный вариант для отдыха с детьми — Сочи.

«Этот город приманивает всех туристов, потому что в нем достаточно тепло, морской воздух, можно прогуляться по набережной. Это идеальный вариант. Есть куда сходить с детьми и съездить в окрестностях», — сказала Ансталь.

Она также посоветовала туристам обратить внимание на Крым. По ее мнению, путешествие по полуострову будет интересно и несовершеннолетним, и взрослым.

Какие есть неочевидные направления для путешествий с детьми

Ансталь посоветовала туристам с детьми посетить весной Калининград и город в его окрестностях — Зеленоградск.

«Зеленоградск — это город кошек. Их можно гладить, кормить, везде стоят домики для них. Есть локации, чтобы сделать крутые фотографии, а также музеи, необычные кафе с хорошей кухней», — сказала она.

Тревел-блогер подчеркнула, что лететь в Калининград ближе, чем в мегапопулярный Сочи. Она также порекомендовала туристам посетить Карелию в конце марта — начале апреля. В это время в регионе не такие суровые морозы. Ансталь также обратила внимание на горный парк «Рускеала».

«Многие хотят попасть туда, посмотреть на мраморные карьеры, прокатиться на зиплайне над озером. Детям там очень нравится», — добавила тревел-блогер.

Какие виды отдыха подойдут для подростков

Ансталь посоветовала семьям с подростками посетить Алтай. По ее мнению, малышам в возрасте до 9–10 лет будет не очень интересно в этом регионе, потому что в нем нет особенных развлечений.

«На Алтае можно полюбоваться невероятной природой — горами и озерами», — сказала она.

Кроме того, Ансталь посоветовала туристам обратить внимание на Дагестан. В этом регионе можно посмотреть горы, попробовать местную кухню, узнать много интересного о коренных народах, а также прикоснуться к колоритной культуре.

«Все это может быть любопытно подросткам, которые интересуются историей», — добавила она.

Как семьи экономят на путешествиях по России

Сейчас существуют две основные тенденции в сфере семейных путешествий, сообщил Мкртчян. По его словам, в России менее 4% отелей могут разместить большую семью в одном номере. Поэтому они, как правило, берут в аренду апартаменты.

«Это удобнее, чем снимать два номера в гостинице, и дешевле. Иначе семьям приходится брать либо люкс, либо семейный номер в отеле. Это стоит бешеных денег», — отметил он.

Второй тренд — семьи обычно выбирают путешествия на автомобилях, сообщил Мкртчян. По его словам, поезда для них не очень удобны. Если семья состоит, например, из пяти человек, то выкупить два соседних купе в вагоне практически невозможно.

Если говорить об авиаперелетах, то билеты на всю семью обходятся в приличную сумму. По этой причине туристы с детьми обычно покупают минивэны и проезжают на них по 2–3 тысячи километров.

Сколько стоит путешествие с детьми

Что касается цен на путешествия, то все зависит от количества ночей и варианта размещения, сказала Ансталь. По ее словам, в марте — апреле средняя стоимость поездки семьи с одним ребенком в Сочи с авиаперелетом и размещением в гостинице составит около 50–60 тысяч рублей.

«Если вы попадете в период скидок, что в целом не редкость для этого периода, то цена будет еще ниже. Калининград находится в том же диапазоне, что и Сочи», — сообщила она.

Путешествие по Карелии или на Алтай обойдется туристам с детьми немного дороже, добавила тревел-блогер. По ее словам, стоимость поездки на троих составит примерно 80 тысяч рублей за пять ночей. Если брать тур с экскурсионной программой, то цена будет немного выше, заметила Ансталь.

«Можно найти достаточно бюджетные экскурсионные программы в Казань, Кострому и другие города. Чем меньше дней, тем дешевле. Можно уехать на пару дней за 25–30 тысяч и провести выходные в другом городе», — сказала она.

Горнолыжные курорты — самый дорогой вариант отпуска с детьми. По данным исследования, проведенного аналитиками сервисов 2ГИС и «Отелло», стоимость одного активного дня на «Розе Хутор» составляет почти 25 тысяч рублей, в «Красной Поляне» — около 22 тысяч рублей. Отдых в Манжероке или на Домбае обойдется от 14 до 18 тысяч рублей в сутки. Дешевле будет стоить поездка в Белокуриху, где за день активного катания придется отдать 12 тысяч рублей.