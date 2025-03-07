Летний отдых на курортах Черного моря стал дешевле для россиян

Летний отдых на курортах Черного моря для россиян стал дешевле на 12 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Купибилет», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что треть россиян (37 процентов) продолжает планировать отпуск на черноморском побережье в 2025 году несмотря на экологическую катастрофу, вызванную с разливом мазута.

Еще 25 процентов участников опроса опасаются возможных последствий загрязнения, но рассчитывают, что к 2026-му ситуация стабилизируется и планируют взять билеты в будущем году.

При этом 20 процентов путешественников отказались от поездок на ближайшие пять лет из-за экологических проблем. Еще 18 процентов признались, что изначально не рассматривали отдых по этому направлению.

Среди тех, кто решил изменить маршрут, 40 процентов выбрали другие регионы России (Калининград, Дагестан, Москву, Санкт-Петербург). Турция стала главным зарубежным направлением — туда отправятся 14 процентов отказавшихся от юга туристов.

Кроме того, в пятерку альтернатив вошли Абхазия (9 процентов), Египет (5 процентов) и ОАЭ (4 процента). При этом 18 процентов респондентов решили вовсе отложить летний отпуск.

Ранее россиянам раскрыли стоимость пляжного отдыха за границей в марте 2025 года. Средние цены на туры в Египет составляют 170,5 тысячи рублей вместе с перелетом, в Таиланд можно отправиться за 183 тысячи.