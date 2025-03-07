В Приморье запустят ретро-электричку для туристических поездок

В Приморском крае отреставрировали электропоезд советского производства. Его планируют задействовать для туристических поездок.

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ОАО "РЖД" провело реставрацию и вернуло к жизни и работе исторический электропоезд ЭР-9, выпущенный в далеком 1972 году. Его предполагается использовать на туристических маршрутах в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Эти уникальные электрички знакомы многим еще со времен Советского Союза. Восстановление одной из них предоставит возможность путешественникам погрузиться в атмосферу советского прошлого.