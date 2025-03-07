Турэксперт назвал самые популярные направления для отдыха с детьми в марте

В конце марта — начале апреля можно отправиться с детьми на горнолыжные курорты, посоветовал в разговоре с NEWS.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчан. Кроме того, по его словам, популярными остаются экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург, которые притягивают 70−80% всех туристических групп.

В марте можно поехать кататься на лыжах. Если вы из Сибири, то в Шерегеш и Манжерок, если из европейской части РФ — на Кавказ, в Красную Поляну, если из Петербурга — в Кировск. Популярны экскурсионные туры для детей в Москву, Петербург. Эти города притягивают 70−80% всех групп, — сказал Мкртчан.

Он отметил, что такая популярность Москвы и Санкт-Петербурга обусловлена тем, что в этих городах есть музеи, театры, концертные залы — развлечения на любой вкус. Однако Мкртчан отметил, что с детьми можно отправиться на экскурсии и в другие города России, например в Кострому, Пензу, Казань, и отлично провести время.

Ранее в общественно-деловом комплексе «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге начали проводить экскурсии с посещением самой высокой в Европе обзорной площадки. В ближайшем будущем число групп планируют увеличить. Тогда все желающие смогут попасть на площадку в удобное время.