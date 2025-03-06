У туроператоров возникли вопросы к госпрограмме «Больше чем путешествие»

У туроператоров по внутреннему туризму, участвующих в федеральной госпрограмме «Больше чем путешествие» (БЧП), возникают вопросы к организаторам. Их отпугивают проблемы со сдачей отчетности и оплатой, а также с недобором туристических групп.

В TourDom.ru поступил крик души от руководителя одной из таких компаний.

«В отчетном отделе работает 6 человек, в работе у них 800 отчетов. В день сотрудник может обработать лишь 3–4».

В редакции посчитали: у нас получилось, что на отчеты при таком раскладе уйдет 33–44 дня.

Для отчета туроператоры должны предоставить большой объем документов. Проверять их АНО «БЧП» имеет право в течение трех месяцев. С первого раза отчет могут завернуть организаторы, потребовав доработки или добора документов.

«Куча лишних бумаг, которых нет даже в федеральном законе о закупках №44-ФЗ. Поэтому ни одна туркомпания не может отчитаться вовремя», – написал автор письма в редакцию.

Участник программы не представился и не оставил контактов.

Редакция направила запрос в пресс-службу «Больше чем путешествие», там пообещали подготовить комментарий.

Однако представители других компаний подтверждают: из-за длительного приема и рассмотрения отчета получение денег от государства откладывается, иногда на длительный срок. И даже после принятия отчета заработанные деньги можно увидеть не скоро.

«Сама идея программы великолепна. Но необходимо упростить отчетную документацию, – считает директор группы компаний “А-Элита Транс” (Волгоградская область) Александра Косарева. – Мы возили туристов в декабре 2023-го, отчеты были сданы в начале января-2024, а оплату увидели в конце апреля. В ноябре 2024-го помогали коллегам в организации программ БЧП, но отчетность также была затянута, хотя опыт их составления уже был большой и "собака съедена". Как итог – деньги по контракту поступили в последний рабочий день года».

Процедуру проверки и постоплату можно назвать спецификой работы с государственной структурой. Однако это не единственная проблема. Туристы, награжденные поездками по программе «Больше чем путешествие», могут отказываться от туров по разным причинам.

«Одна из них – люди не понимают, как выбрать выигранную путевку, где отметиться», – пояснили в туркомпаниях.

В результате количество человек в группе может сократиться или тур вовсе приходится отменять.

Автор письма, поступившего в редакцию, упоминает об этом нюансе:

«Из 100 человек в тур может приехать 9. В этом случае организатор не компенсирует туроператору фактически понесенные расходы».

Впрочем, пункт о том, что финансовые риски несет туркомпания, прописан в договоре с АНО «БЧП».

«Поэтому мы включаем возможные убытки в стоимость путевок при расчете мониторинга цены», – подтвердила Александра Косарева.

Участники приспосабливаются и к системе постоплат. Кто-то договаривается с поставщиками о расчетах после заезда, другие берут кредиты.

Напомним, что турпрограмма БЧП действует с 2021 года под эгидой Росмолодежи, Министерства науки и высшего образования, Общества «Знание». Активные россияне – победители президентских конкурсов получают награды в виде экскурсионных поездок по России. При этом путевки от туроператоров для победителей бесплатны: они оплачиваются из госбюджета.

В 2023 году АНО «Больше чем путешествие» изменила условия сотрудничества с туркомпаниями: закупки теперь проходят через тендер. Победителя выбирают по соответствию его предложения техническому заданию и по минимальной стоимости тура.