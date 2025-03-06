Турпортал Сочи приглашает туристов посетить несуществующий ресторан

В Сочи туристов приглашают посетить несуществующий ресторан The Bazar. Информация о нем размещена не абы где, а на официальном туристическом портале Visit-Sochi.com, созданном администрацией города. Более того, это заведение стоит на первых местах в выдаче по запросам «где поесть» и «рестораны».

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«И ведь на поддержку этих порталов еще бюджетные деньги тратят», – негодуют в соцсетях люди, заметившие неточность.

Правда, у него неверно указан адрес: улица Горная карусель, 5, а на фотографии – дом №7. Там действительно когда-то работал The Bazar – специализировался на локальной кухне и даже собирался стать обладателем звезды «Мишлен». Но, судя по соцсетям заведения, закрылся еще в 2023 году. А на его месте уже больше года располагается ресторан грузинской кухни Бумбараш – он использует телефон и WhatsApp предшественника.

Сотрудники туристического портала Сочи очень удивились, когда корреспондент TourDom.ru сообщил им, что The Bazar давно не существует:

«Странно… А на TripAdvisor он есть…»

Ситуацию объяснили тем, что у портала недавно сменился подрядчик, информационные базы только-только начали обновлять, а первыми в списке на верификацию были отели. Разобраться с ресторанами нам обещали в течение месяца.

Добавим, что платформу Visit-Sochi.com создали в 2022 году – заявлялось, что она станет «достойной альтернативой Booking и Airbnb». Потом ее решили переформатировать в туристический портал, где «будет представлено несколько инструментов для удобства и развлечения жителей и гостей города». В таком виде площадку собирались запустить сначала в конце 2023 года, потом в марте 2024-го, затем – в мае. Все это время The Bazar уже не работал.