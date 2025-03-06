«Ваш поезд дороже отеля в Сочи». Туристы недовольны ценами на поезда

Туристы, планирующие поездки на российский юг в начале лета, оказались очень недовольны ценами на билеты в поездах РЖД. Некоторые из них начали покупать билеты под уже забронированное самостоятельно жилье. И выяснили, что дорога обойдется им дороже проживания в отеле:

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«У нас на двоих в купе Москва – Сочи в одну сторону уже стоит 22 тыс. Это если обратные билеты по той же цене возьмем, то билеты будут стоить в полтора раза дороже отеля! Даже на самолете было бы дешевле, да берем ж/д от безысходности, так как не всем разрешено летать на самолетах», – негодуют пассажиры в соцсетях.

Туристка пояснила, что они с супругом отправляются на юг на 10 дней и забронировали на этот срок остановку в двух местах – в одном номер обойдется в 3 тыс. в сутки, в другом – в 2,7 тыс. Вот в сумме и получается около 30 тыс. за весь срок.

Мы посмотрели, где можно отдохнуть по цене железнодорожных билетов на двоих в Сочи в начале июня. Тем, кто хочет провести 2 недели, предлагают около четырех десятков мини-отелей категории «без звезд». Есть варианты в шаговой доступности от пляжей. Из звездных объектов можно выбрать лишь трехзвездочный «Отель Сочи» за 37 тыс., но он расположен гораздо дальше от береговой линии.

Для тех, кто готов отдать 4 тыс. за ночь, есть варианты даже в категории «4 звезды». Так, 10 дней в «Дельфине» или «Маринамол» вполне укладываются в обозначенную сумму. Если сократить срок до недели, то предложений в агрегаторе станет значительно больше. Ну а если смотреть на объекты категории «5 звезд», то выбор невелик – в Mantera Resort & Congress этих денег хватит на пару ночей. Ну а еще в одной «пятерке» можно пожить четверо суток – речь про «Отель Верещагинская Дача by Provence».