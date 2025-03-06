Мнения туристов о книге отзывов на Госуслугах разделились

Туристы и турагенты пока не сильно верят в новый сервис на Госуслугах, который позволит оставлять отзывы на работу туроператоров и других участников рынка. Во всяком случае, опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома» показал, что более 40% из почти 2 тыс. участников голосования относятся к новшеству с прохладцей – отрицательно или же с сомнением.

Некоторые переживают, что Госуслуги из-за малозначимых комментариев о том, что «море холодное, еда невкусная, а на экскурсию не разбудили», превратятся в «помойку».

«Есть любители пожаловаться, что стюардесса улыбнулась не искренне», – привела пример «важного» комментария подписчица.

Часть тех, кто настроен к сервису критично, считает, что сервис бесполезен, поскольку не будет пользоваться спросом.

«У меня в офисе “Книга отзывов и предложений” пылится уже 5 лет – никто даже в руки ее ни разу не взял. Чисто декоративная. И с Госуслугами так же будет», – поделился один из турагентов.

По мнению их оппонентов, интерес у туристов оставлять комментарии будет, но лишь негативные:

«Появятся одни жалобы. Если у туриста все нормально, то кто же об этом напишет?»

Впрочем, 37% участников опроса новшество поддерживают, по их мнению, туроператоры и другие участники рынка после получения отзывов будут оперативнее на них реагировать.

«Я – за. Столкнулась с организатором так называемого авторского тура. Вместо заказанного индивидуального тура, организовали тур на 14 человек. Кроме ляпов – ничего. Программа не выполнена. Написала претензию. Ответ – типа ты сама дура, придираешься. Что остается? Суд? А здесь, возможно, хоть реакция будет», – поделилась туристка.

Обратная реакция должна последовать еще и потому, что все комментарии в Госуслугах персонифицированные, а значит, в случае чего могут иметь юридические последствия:

«Хорошая идея, так как это можно в дальнейшем использовать как доказательство в полиции и суде. Скрыть сложно будет».

Причем работать это правило будет в обе стороны:

«Главное – анонимности нет. Автор отзыва тоже должен понимать, что без веских доказательств он сам вполне попадает под статью о клевете и деловой репутации», – отметил участник обсуждения.

Добавим, что сервис с отзывами будет привязан к личному кабинету в Госуслугах. До конца года он должен заработать. Пока непонятно, как туроператоры, турагенты и прочие участники рынка будут получать информацию о том, что их работу прокомментировали, – в настоящее время механика прорабатывается.