Как изменился рынок бронирования отелей в России без «Букинга»

Российские онлайн-платформы не сумели в полной мере распорядиться «наследством» «Букинга» на рынке бронирований отелей. За 3 года, прошедших после ухода иностранного агрегатора из РФ, в этом секторе произошли существенные изменения, но собеседники считают, что до полного импортозамещения еще далеко.

По разным экспертным оценкам, до 2022 года Booking.com контролировал в России от 50 до 80% индивидуальных бронирований. По данным Travelline, в 2024 году в топ-10 самых популярных сервисов вошли Яндекс.Путешествия (доля на рынке составила 29,2%), «Островок» (21,5%), Bronevik.com (входит в MTC, 9,4%), Acase.ru (7,53%), Zabroniryi.ru (6,26%), 101Hotels.com (5,7%), «Алеан» (2,21%), Hotelbook (2,2%), Ozon (2,17%), OneTwoTrip (2,04%), «Отели в Т-Банке» (1,85%).

С одной стороны, доли отечественных площадок выросли, но с другой – у отельеров остаются вопросы по эффективности работы.

«Ни одна система не смогла заменить “Букинг” по удобству и эффективности. Оттуда приходило больше броней, чем сегодня ото всех агрегаторов, вместе взятых», – говорит директор УК Happy Seasons Hotel Group Сергей Щеголев.

По данным Travelline, от онлайн-турагентств в целом за последний год отели получили 55% бронирований. Однако работать с онлайн-площадками по некоторым направлениям отельерам невыгодно:

«По курортам отдача в основной своей массе для коллективных средств размещения совсем невысокая», – отмечает Сергей Толчин, руководитель туроператора «Турплатформа», управляющего рядом отелей.

Многие туристы предпочитают обращаться непосредственно в отели, часть забрали туроператоры, мелкие гостиницы и апартаменты активно используют сервисы типа «Авито».

По словам наших собеседников, полностью заменить «Букинг» сложно, так как этот агрегатор активно вкладывался в рекламу и маркетинг. Это позволило ему практически монополизировать рынок и получать из России существенную долю трафика (в 2018 году Россия по этому показателю лидировала, поставляя 8,5% запросов. – Ред.). Кроме того, иностранный сайт привлекал туристов большой базой объектов размещения и удобством поиска информации и остается эталоном. Отечественные системы еще только пытаются добиться адаптации массива данных под запрос туриста.

«У “Букинга” эффективно работает таргетирование, там туристу сразу предлагают множество похожих вариантов. А на наших площадках после подключения всех необходимых фильтров зачастую можно вообще ничего не получить», – говорят владельцы гостиниц.

Остаются вопросы к выдаче информации: «Ты заводишь ряд категорий, а платформа их схлопывает и показывает гостю всего одну», – жалуются несколько владельцев гостиниц. Другие отмечают, что не всегда есть возможность присвоить уникальное название номеру: можно выбирать только из тех, что предлагает сама площадка, а это не всегда удобно.

Впрочем, за прошедшие 3 года техническую часть российские системы подтянули. Отельеры также отмечают положительные сдвиги и в ценовой политике. Если комиссия «Букинга» доходила до 35%, то российским агрегаторам отели сейчас платят за размещение 15–20%. Исчезает также практика паритета цен, за которую ФАС в 2022 году оштрафовала «Букинг». Некоторые площадки еще выдвигают такие требования, но, в отличие от «Букинга», не могут жестко контролировать их исполнение в условиях конкуренции.

При этом у агрегаторов появилась гибкость во взаимодействии с отельерами.

«Если выполнять все обязательства и иметь хороший рейтинг, сервисы позволяют вводить собственные тарифы в рамках локальных акций, предлагать какие-то другие бонусы», – рассказывает основатель сети отелей «Сокрома» Дарья Ковалевская.

Онлайн-платформы предоставляют партнерам и гарантии на случай незаезда туристов.

«“Островок” берет предоплату за первые сутки и потом перечисляет ее гостинице, а “Броневик” платит отелю штраф, если клиент не заехал или поздно отменил заказ», – отмечает член правления Лиги малых отелей и хостелов Ольга Воинова.

В пресс-службе Bronevik.com уточнили, что все бронирования, которые отельеры получают через этот консолидатор, гарантированные, а размер и схема получения настраиваются в личном кабинете:

«Если заказ сделан по безналичному расчету, платим мы. Если турист расплачивается при заселении, то есть два вида гарантии: штраф так же платит Bronevik.com или он списывается с банковской картой гостя самим отелем».

«С одной стороны, ситуация с уходом “Букинга” дала российским сервисам онлайн-бронирования хорошую возможность для роста. С другой – они потеряли мощного конкурента на внутреннем рынке и стимул для развития. Сейчас ситуация стабилизировалась: и объекты адаптировались к новым площадкам, и агрегаторы решили часть своих проблем, изменили ценовую политику. Но вопросов по технической части еще много», – подытожил Сергей Толчин.

Ранее TourDom.ru писал, что Booking.com ушел из России, но остался с туристами. Многие по-прежнему бронируют через него размещение в зарубежных гостиницах.