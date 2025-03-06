В Кабардино-Балкарии планируют развивать новый вид туризма

Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) планируют развивать высокогорный туризм. Для этого в вузе разработали модель центра компетенций, который представили в "Сколково", сообщили в пресс-службе учебного заведения.

"В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова разработали модель вуза как центра компетенций в сфере медицинского туризма и высокогорной медицины. Инициатива призвана использовать уникальные ресурсы Кавказа, включая высокогорные ландшафты, для развития терапии и реабилитационных услуг. Проект предполагает создание кластера, объединяющего медицинские, образовательные и туристические объекты. А КБГУ станет центром генерации и распространения знаний в области медицинского туризма", - отметили в пресс-службе КБГУ.

Новаторский проект в "Сколково" представил директор института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства КБГУ Рамазан Лигидов. Он рассказал, что медицинский туризм - это высокодоходный сектор экономики с нераскрытым потенциалом. Он позволит привлечь инвестиции и повысить конкурентоспособность региона.

По проекту, кластер объединит академические ресурсы КБГУ с местными санаториями, клиниками и туроператорами. Планируется также разработать программы, сочетающие медицинскую подготовку и управление в сфере гостеприимства.

Модель КБГУ соответствует нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья". А полученные в "Сколково" рекомендации используют для детализации самой модели, сообщили в КБГУ.