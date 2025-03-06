Стало известно, когда турпоезд «Русский Север» отправится из Москвы

Туристический поезд «Русский Север» по маршруту Москва – Архангельск – Беломорск – Мурманск (Териберка) – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва запустят 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».

«Мы назначили один рейс туристического поезда – «Русский Север». Поезд стартует 21 мая в 11:20 с Ярославского вокзала Москвы. Он сделает остановки в Архангельске, Беломорске, Мурманске, Петрозаводске, Сортавале и Выборге и 27 мая в 10:16 вернется в Москву на Ленинградский вокзал», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе поездки туристы посетят музеи деревянного зодчества на острове Кижи и «Малые Корелы» вблизи Архангельска, увидят Белое море и побережье Северного Ледовитого океана, древние петроглифы и средневековый Выборгский замок, пляж «Драконьи яйца» в Териберке, горный парк «Рускеала» и многое другое.

В РЖД пояснили, что концепция круиза – «отель на колесах», когда каждый день туристы просыпаются в новом городе и посещают самые интересные локации, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах (люкс, СВ и купе). В составе поезда также предусмотрены два вагона-ресторана, где помимо основного меню пассажирам предложат уникальные блюда северной кухни, а также вагон-бар с караоке и вагон-спа с инфракрасной сауной.