В России пройдет конкурс на лучшие фото для путеводителей

Российские фотографы-любители и профессионалы смогут принять участие в конкурсе на лучшие фотографии для путеводителей. Его объявило издательство «Бомбора» для подарочного издания книги о России.

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Работы на конкурс, который стартовал 1 марта, принимают в номинациях «Природный пейзаж», «Индустриальный пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Транспорт», «Активный отдых и экстремальная фотосъемка», «Природные стихии», «Арт-фото», «Макро» и «Этномир». Прием работ продлится до конца марта.

Присланные снимки оценит жюри, в которое вошли профессиональные фотографы, известные авторы издательства из ниши туризма и фоторедакторы. Лучшие фото будут опубликованы в книге «Оранжевый путеводитель». Также состоится народное голосование в группе «ВКонтакте», победитель которого получит приз зрительских симпатий — палатку.

Подведение итогов конкурса состоится в середине июля.