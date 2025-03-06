Турпоток на космодром Восточный установил рекорд

Космодром Восточный за прошлый год посетило рекордное количество туристов – 10 тыс. человек. Это в три раза больше, чем в 2022 году.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Амурской области, в целом амурские предприятия приняли за год 59 тыс. экскурсантов — рост турпотока в сравнении с 2021 годом составил 240%. Об этом стало известно на встрече губернатора Приамурья Василия Орлова и главы АСИ Светланы Чупшевой, где обсуждалось развитие промышленного туризма в регионе, которое ведется в рамках пилотного проекта Агентства стратегических инициатив.

На космодроме Восточный туристы могут увидеть стартовую площадку, технический комплекс и даже понаблюдать за запуском ракеты-носителя «Союз». Популярны у туристов также золотодобывающий прииск «Соловьевский», где можно подержать слиток золота, и Амурский газохимический комплекс — крупнейший проект СИБУРа на Дальнем Востоке.