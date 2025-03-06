«Все улыбались». Мексиканец побывал в России и описал поездку

Житель Мексики побывал в России и описал поездку фразой «водка и пиво лились рекой». Своими впечатлениями от путешествия он поделился с российским тревел-блогером, его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Сидим мы в Мексике, беседуем с местными, как вдруг один парень с хитрой улыбкой и бокалом текилы говорит: "А я был у вас в России", — написал соотечественник. — Я сразу оживился: ну наконец-то сейчас обсудим борщ, медведей, архитектуру, душевные разговоры под гитару. Но все оказалось немного иначе».

По словам блогера, мексиканец приехал в страну в 2018 году на чемпионат мира по футболу. Его глаза загорелись, когда он начал вспоминать, как его команда победила Германию. Россиянин ожидал, что дальше начнутся рассказы про Красную площадь, Эрмитаж, Транссибирскую магистраль, но этого не произошло.

Иностранец рассказал, что в основном он «тусил» и выпивал.

«И тут я понял, что для него Россия — это не балет, не церкви с золотыми куполами и не Третьяковка. Это "водка, пиво и победа над Германией". И знаете, что самое удивительное? Он был абсолютно счастлив».

Более того, мексиканца удивило дружелюбие россиян. Он сообщил, что его угощали на каждом шагу.

«Кто-то подвозил, кто-то помогал найти стадион, — пояснил он. — Я тогда не знал русского, но это не мешало — все улыбались и старались помочь».

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Мексике и раскрыл истинное отношение местных к русским. Путешественник заявил, что как только жители этой страны узнают, откуда он родом, «начинается что-то совершенно невероятное». Местные угощают напитками, дарят подарки — и все это, как указал путешественник, они делают с широкой улыбкой.