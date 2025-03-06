Стало известно, где предпочитают отдыхать женщины

Россиянки выбирают для путешествий внутри страны Санкт-Петербург и Сочи, за границей - Турцию и Армению. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет".

"Наиболее популярными зарубежными направлениями, которые выбирает "прекрасная половина" стали: Турция, Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан, ОАЭ, Киргизия, Азербайджан, Китай и Таиланд. В то время как среди российских направлений в топе: Санкт-Петербург, Сочи (Адлер), Махачкала, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань, Самара, Уфа и Грозный", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, чаще всего женщины бронируют два билета - на долю подобных покупок приходится 75% от всех поездок. Заметно меньше, 17%, составляют семейные путешествия, а 8% путешественниц предпочитают самостоятельные поездки. Большинство авиабилетов бронируют туристки в возрасте от 21 до 31 года, а самой старшей покупательницей за 2024 год и 2025 год оказалась женщина в возрасте 91 года.

Поездки в бюджетные направления обходились в среднем в 25 тыс. рублей (48%), поездки среднего ценового сегмента - в 50 тыс. рублей (30%), а премиум-направления - в 80 тыс. рублей (22%).