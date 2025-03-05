Назван главный туристический тренд 2025 года в Калининграде

В 2025 году главным трендом в сфере туризма в Калининградской области будет развитие восточного направления, перенос акцента с побережья на отдалённые районы. Об этом сообщил региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» в БФУ им. Канта в среду, 5 марта.

«Вклад в РБ (региональный бюджет — ред.) считается в деньгах. Поэтому мы не гонимся никогда за количеством туристов. Мы гонимся за количеством денег, которые туристы привносят в экономику Калининградской области. Вот здесь есть цифра — 24 миллиарда. Это объём трат за 2024 год только по Сбераналитике, по картам банка. Это плюс наличка, плюс траты по другим картам других банков, плюс то, что было оплачено из других регионов при бронировании гостиниц. Вот этот показатель, его динамика, является для нас безусловной ценностью», — заявил Андрей Ермак.

Среди проблем калининградского туризма министр выделил сезонность. По его словам, такое ограничение будет всегда, но уже сейчас правительство с ним успешно справляется.

Приоритетом в развитии туризма сейчас является привлечение внимания к объектам культурного наследия на востоке региона.