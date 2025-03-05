Стало известно, как долго будут очищать пляжи в Анапе

Песок на пляжах Анапы будут очищать вплоть до начала курортного сезона, как минимум два ближайших месяца. Об этом рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

© tourdom.ru

Роспотребнадзор к 10 марта представит предварительный отчет, насколько эффективны произведенные работы по очистке и будут ли готовы пляжи к приему туристов.

«Мы уже буквально в понедельник узнаем, каково состояние берега. Сейчас взяли повторные пробы песка», – отметил чиновник.

Как пояснил Михаил Зарицкий, пока необходимо придерживаться действующего плана по очистке береговой линии. Но если станет понятно, что справиться с загрязнением не удается, то в конце концов придется либо намывать новый песок, либо везти такой же из ближайших карьеров.

«Мы понимаем, что в Анапе кварцевый песок, который имеет определенный состав и цвет. Либо его надо будет намывать из воды, чтобы не было разногласий, либо привозить из карьеров. Карьеры есть в радиусе ближе 50 км, то есть это не так сложно», – пояснил врио министра.

Ранее TourDom.ru писал, что в Минэкономразвития прокомментировали ситуацию с темпами бронирования Анапы на летний сезон. По сравнению с прошлым годом спрос просел на 30%. В ведомстве отметили, что многие туристы ждут отчета от Роспотребнадзора и только потом будут решать, ехать ли в этом году в Анапу.