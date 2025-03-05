Стало известно, как долго будут очищать пляжи в Анапе

Пляжи в Анапе будут очищать от мазута вплоть до начала курортного сезона
Песок на пляжах Анапы будут очищать вплоть до начала курортного сезона, как минимум два ближайших месяца. Об этом рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.
Роспотребнадзор к 10 марта представит предварительный отчет, насколько эффективны произведенные работы по очистке и будут ли готовы пляжи к приему туристов.
«Мы уже буквально в понедельник узнаем, каково состояние берега. Сейчас взяли повторные пробы песка», – отметил чиновник.
Как пояснил Михаил Зарицкий, пока необходимо придерживаться действующего плана по очистке береговой линии. Но если станет понятно, что справиться с загрязнением не удается, то в конце концов придется либо намывать новый песок, либо везти такой же из ближайших карьеров.
«Мы понимаем, что в Анапе кварцевый песок, который имеет определенный состав и цвет. Либо его надо будет намывать из воды, чтобы не было разногласий, либо привозить из карьеров. Карьеры есть в радиусе ближе 50 км, то есть это не так сложно», – пояснил врио министра.
Ранее TourDom.ru писал, что в Минэкономразвития прокомментировали ситуацию с темпами бронирования Анапы на летний сезон. По сравнению с прошлым годом спрос просел на 30%. В ведомстве отметили, что многие туристы ждут отчета от Роспотребнадзора и только потом будут решать, ехать ли в этом году в Анапу.