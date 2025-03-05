Сколько потратили россияне на путешествия 8 Марта

На 8 Марта большинство россиян отправятся отдыхать в Краснодарский край. Топ направлений и траты туристов на путешествия Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что особой популярностью в южном регионе у россиян пользуются Сочи и Красная Поляна. Востребованы также Геленджик и Туапсе, в Анапу же поедет меньше туристов.

Второе место разделили Подмосковье и Санкт-Петербург. За ними следуют Москва, Казань, Минводы, Калининградская область, Крым, Тюменская область и Дагестан.

Дороже всего путешественникам обойдется отдых в Московской области — в среднем 32,6 тысячи рублей за три дня на двоих без учета дороги. В Сочи средний чек достигает 31,9 тысячи, в Калининградской области — 28,5 тысячи, в Крыму — 21,6 тысячи, в Москве — 14,8 тысячи, в Петербурге — 13 тысяч.

Ранее в АТОР рассказали о стоимости туров в «умопомрачительно люксовые» отели на 8 Марта. Самый роскошный отдых на Мальдивах в подарок женщинам обошелся россиянам от 2 миллионов рублей.