В ближайшее время могут запустить рейсы из Мьянмы в Москву

Myanmar Airways в самое ближайшее время планирует запустить рейсы из Мьянмы в Москву. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Аун 3о.

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«Усилия по организации авиасообщения укрепили связи между людьми, укрепили наши двусторонние отношения. В качестве следующего шага Myanmar Airways активно работает над установлением прямых рейсов в Москву. Это планируется реализовать в ближайшем будущем», - пояснил представитель перевозчика.

По его словам, скоро авиакомпания решит вопросы, связанные со спросом на эти рейсы и необходимостью во время перелетов преодолевать большое расстояние между Мьянмой и Москвой.

Отметим, что на последнем пункте Аун 3о остановился не случайно. Myanmar Airways уже несколько лет подряд пытается организовать прямые рейсы в столицу РФ. В парке авиакомпании четыре A319-100 и два А320-200, а они не способны преодолеть 6500 км до Москвы с полной загрузкой и без посадок. Так что единственный вариант для перевозчика - покупать или арендовать новые дальнемагистральные лайнеры.

Этот вопрос планировали закрыть к 2025 году. Видимо, обещания руководства Myanmar Airways все же будут выполнены.

Добавим, что накануне в Россию для встречи с Михаилом Мишустиным прилетел премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Главы кабмины договорились уделить больше внимания развитию туризма между странами. Так что решение Myanmar Airways укладывается в парадигму общения властей.